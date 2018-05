Menhub Sebut Tarif Ideal KA Bandara Padang Rp10 Ribu/Orang

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menyebut tarif ideal untuk kereta bandara Padang, Sumatera Barat yakni KA Minangkabau Ekspres sekitar Rp10 ribu per orang."Saya lebih cenderung Rp10 ribu saja," kata Budi di Pulau Lancang Besar, Kepulauan Seribu, Jakarta, Selasa, 1 Mei 2018.Budi menjelaskan KA Minangkabau Ekspres akan menjadi moda transportasi alternatif bagi masyarakat di Padang. Namun, pemerintah tidak akan membunuh angkutan yang sudah ada disana dengan adanya KA bandara tersebut."Jangan sampai kereta bandara membunuh angkutan yang sudah eksis disana. Jadi kita timbang-timbang, kita operasionalkan dulu," jelas dia.Budi pun menyebut, pemerintah akan menggodok tarif yang tepat untuk KA bandara tersebut dengan mempertimbangkan angkutan yang ada."Cuma memang pentarifan sedang kita upayakan tetap dengan harga yang murah. Karena itu kan subsidi. Tapi kan kita timbang-timbang dengan angkutan yang ada," pungkas dia.Seperti diketahui, PT Kereta Api Indonesia (Persero) hari ini mengoperasikan KA Minangkabau Ekspres. KA Minangkabau Ekspres adalah kereta bandara yang beroperasi dari Stasiun Padang-Stasiun Bandara Internasional Minangkabau.Dalam masa uji coba operasi, KAI menggratiskan tiket KA Minangkabau Ekspres selama tiga hari dari 1-3 Mei 2018. KA Minangkabau Ekspres menempuh jalur 23 Kilometer (Km) melewati empat stasiun yaitu Stasiun Padang, Tabing, Duku, dan Stasiun BIM (Bandara Internasional Minangkabau).Setelah masa promosi berakhir, PT KAI akan mulai menerapkan tarif resmi sebesar Rp5.000 per tiket untuk relasi Padang-Tabing, Padang-Duku, dan Tabing-Duku dan Rp10 ribu per tiket untuk relasi Padang-BIM, Tabing-BIM, dan Duku-BIM.(SAW)