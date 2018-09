Ibarat Asian Games, Pelaku e-Commerce Berlomba Rebut Hati Rakyat

: Masyarakat saat ini sudah dimudahkan berbelanja hemat dan cermat secara online. Selain menghemat waktu, berbelanja secara daring tak melulu boros.Co-Founder dan Country Head of Shopback Indonesia Indra Yonathan mengatakan setiap tahun di kuartal IV biasanya menjadi 'pertarungan' antar platform e-commerce di Indonesia untuk menggenjot transaksi. Mereka biasanya memberikan promo-promo menarik untuk menggaet hati konsumer."Kuartal keempat ibarat Asian Games-nya para pelaku e-commerce untuk saling berkompetisi merebut hati masyarakat Indonesia berbelanja online di platform mereka," kata Yonathan, di kawasan Senayan, Jakarta, Senin, 3 September 2018.Maka dari itu, agar berbelanja tidak mengeringkan uang di dompet, digelar Shopback 2018 untuk merangkum semua promo yang terdapat di platform e-commerce sekaligus memberi benefit tambahan kepada masyarakat yang berbelanja.Shopefest 2018 merupakan kali kedua diselenggarakan di Indonesia setelah tahun sebelumnya berhasil membukukan transaksi pembelian sebesar Rp600 miliar dengan rata-rata belanja Rp497.735. Transaksi pembelian ini meningkat 17 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.Yonathan melanjutkan, untuk tahun ini Shopfest menaksir minat masyarakat terhadap belanja online akan lebih tinggi. Ia pun menaruh target dapat membukukan nilai transaksi Rp1,5 triliun."Tahun ini Shopback memprediksi rata-rata belanja masyarakat pada 15-20 persen dibandingkan dengan 2017. Karena itu kami menargetkan nilai transaksi sebesar Rp1,5 triliun," jelas dia.Sekadar informasi berikut tanggal-tanggal penting untuk berbelanja online:- 9 September 2018 atau 9.9 adalah Pesta Cashback Nasional.- 10 Oktober 2018 atau 10.10 adalah Hari Cashback Nasional.- 11 November 2018 atau 11.11 adalah Online Revolution yang diadakan oleh Lazada.- 12 Desember 2018 atau 12.12 adalah Hari Belanja Nasional.- Christmas and New Year Sale.(AHL)