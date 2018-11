Pelaku Bisnis Harus Millenial Branding di Tahun Politik

: Tahun politik diprediksi bakal memberi banyak pengaruh pada perekonomian dan bisnis. Setidaknya, ada tiga kunci untuk memacu pertumbuhan ekonomi pada 2019, salah satunya dengan millenial branding. Apa itu?"Millenial branding artinya memasarkan ke pasar paling besar saat ini, yaitu milenial. Pendekatannya berbeda, tidak bisa kita pakai iklan konvensional, tapi bagaimana brand bisa engage dengan mereka," ujar Founder & Chairman Markplus Inc Hermawan Kertajaya saat ditemui di 88 Kota Kasablanka, Kuningan, Jakarta, Kamis, 29 November 2018.Selain millenial branding, Hermawan mengatakan ada dua strategi lain yang tak boleh dilupakan antara lain scenario marketing atau perencanaan matang, serta digital selling yang mana pelaku bisnis tidak hanya kuat secara offline tetapi juga online.Fakta bahwa ada banyak tantangan bagi perekonomian di tahun depan menjadi inspirasi Markplus Conference 2019 untuk mengusung tema Political Year: Battle for Growth di acaranya yang ke-13."2019 adalah tahun politik yang akan berpengaruh pada kondisi ekonomi, di mana para pelaku bisnis akan wait and see, menunggu kepastian politik untuk melanjutkan bisnis," tambah Hermawan.Tema Battle of Growth diharapkan dapat menjadi panduan pelaku bisnis dalam menentukan strategi, terutama marketing."Dalam pemilu yang digelar pertengahan tahun, pelaku bisnis biasanya menunggu sampai paruh kedua untuk memastikan kebijakan dari pemerintah yang akan datang. Nah, paruh pertama adalah waktu yang tepat untuk merencanakan strategi," pungkasnya.Markplus Conference 2019 akan digelar di Ballroom The Ritz-Carlton Pacifik Place, Kamis, 6 Desember 2018 dari pukul 09.00 hingga pukul 18.00 WIB. Acara ini diprediksi menghadirkan 5.000 partisipan, 500 perusahaan, dan 50 pembicara.Selain konferensi, rangkaian Markplus Conference 2019 terdiri dari Innovation Network of Asia (INA) pada 5 Desember 2018 di Glass House Ritz-Carlton, yang mana akan diumumkan INA Award 2018, yaitu penghargaan bagi kepala-kepala daerah berprestasi.Rangkaian Markplus Conference 2019 akan ditutup gelaran WOW Night 2018 yang menampilkan Padi Reborn pada pukul 18.00-22.00 WIB.(AHL)