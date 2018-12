Selain Filipina, Angkasa Pura II Bidik Pengelolaan Bandara Thailand

Angkasa Pura II (Persero) menyatakan minatnya untuk mengelola bandar udara (bandara) yang ada di Thailand. Saat ini, Negeri Gajah Putih itu sedang membuka ruang untuk pembiayaan pengembangan bandara-bandara baru."Saya rasa ASEAN (buka ruang pembiayaan) bandara, baik yang sifatnya untuk mereka melakukan strategic partnership, privatisasi, maupun mengundang investor untuk pembiayaan pembangunannya," kata Direktur Utama Angkasa Pura II Awaluddin di gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Kawasan SCBD, Jakarta Selatan, Kamis, 13 Desember 2018.Menurut Awaluddin, Angkasa Pura II baru melirik satu bandara yang siap dikelola. Di awal tahun ini operator bandara tersebut baru akan melakukan pre qualification untuk calon partner."Thailand sekarang mereka sedang persiapkan untuk pre qualification. Kita lihat potensinya seperti apa," ungkap dia.Awaluddin mengaku, pihaknya saat ini tengah gencar melakukan ekspansi internasional demi menjadikan Angkasa Pura II sebagai perusahaan global company. Dalam melakukan ekspansi internasional, jelasnya, ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi."Bisnisnya harus follow the trafic, follow the network, dan follow the people dengan melihat potensi pergerakan orang," beber dia.Saat ini, Angkasa Pura II sedang mengincar untuk menjadi pengelola Bandara Clark, Filipina. Potensi bisnis operasional bandara tersebut ditaksir mencapai sebanyak Rp15 triliun untuk masa konsesi selama 25 tahun.Angkasa Pura II tengah dalam proses tender, pemenang tender diumumkan sebelum 25 Desember 2015. "Kami sudah coba (ikut lelang) yang di Clark. Kita akan tunggu keputusan finalnya, mereka sedang finalkan," pungkas Awaluddin.(SAW)