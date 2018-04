Usai Notam Dicabut, Operasional Lion Air Group Kembali Normal

: Notice to Airman (Notam) telah dicabut dan berlaku efektif pada pukul 18.00 WITA hingga 21.00 WITA pada Sabtu, 7 April 2018 lalu.Notam adalah pemberitahuan yang disebarluaskan melalui peralatan telekomunikasi yang berisi informasi mengenai penetapan, kondisi atau perubahan di setiap fasilitas aeronautika, pelayanan, prosedur atau kondisi berbahaya, berjangka waktu pendek, dan bersifat penting untuk diketahui oleh personel operasi penerbangan.Oleh karena itu operasional Lion Air dan Wings Air mengalami perubahan dan penyesuaian jadwal kedatangan (schedule time arrival/STA), serta keberangkatan penerbangan (schedule time departure/STD)."Lion Air dan Wings Air sudah menginformasikan kepada pelanggan yang terganggu perjalanannya, serta telah menerbangkan kembali dengan jadwal penerbangan terbaru," ujar Corporate Communications Strategic of Lion Air Group Danang Mandala Prihantoro, dalam siaran persnya, Senin, 9 April 2018.Dia mengatakan untuk alasan keselamatan, keamanan, serta kenyamanan kru dan penumpang, Lion Air Group berkoordinasi dengan Angkasa Pura I Cabang Banjarmasin sebagai pengelola bandar udara tujuan (destination), Angkasa Pura I Cabang Surabaya untuk alternatif pendaratan (alternate), AirNav selaku pengatur lalu lintas udara dan pihak terkait dalam situasi ini.Wings Air penerbangan IW 1389 mendarat (landing) pukul 22.20 WITA dari Bandar Udara Tjilik Riwut, Palangkaraya (PKY). Pesawat yang digunakan ATR 72-500 dengan membawa 29 penumpang.Lion Air flight number JT318 dari Bandar Udara Internasional Juanda, Surabaya (SUB) pukul 20.35 dan landing di Banjarmasin pada 22.35 WITA. Penerbangan ini membawa 190 penumpang menggunakan pesawat Boeing 737-900ER registrasi PK-LHP dan pesawat bermalam (remain over night/RON) di Banjarmasin.Sedangkan dari Surabaya, Lion Air bernomor JT316 membawa 142 penumpang telah mendarat pukul 22.45 WITA, pesawat lepas landas (take off) pukul 20.40 WIB menggunakan Boeing 737-900ER registrasi PK-LJZ dengan pilot Captain Seung Hwan Choi. Sebelumnya memutuskan untuk kembali ke bandar udara keberangkatan asal (return to base/RTB).Lion Air flight number JT834 dari Bandar Udara Internasional Lombok Praya (LOP) pukul 21.35 WITA dan mendarat pukul 22.55 WITA. Penerbangan ini menggunakan Boeing 737-900ER beregistrasi PK-LHI dan menerbangkan 101 penumpang.Lion Air pesawat Boeing 737-900ER beregistrasi PK-LGY bernomor JT542 take off dari Surabaya pukul 21.46 WIB dan landing pada 23.05 WITA. Pesawat ini merupakan penerbangan kelanjutan dari pengalihan pendaratan (divert) rute Bandar Udara Internasional Ahmad Yani, Semarang (SRG)-Banjarmasin yang mengangkut 202 penumpang dengan penerbang Captain Husni Manopol. Pesawat berangkat dari Semarang pukul 15.26 WIB.Wings Air nomor penerbangan IW1395 dari Bandar Udara Internasional SAMS Sepinggan, Balikpapan (BPN) lepas landas pukul 21.50 WITA, telah mendarat pukul 23.11 WITA. Pesawat ATR 72-600 beregistrasi PK-WGR menerbangkan 71 penumpang dewasa dan dua bayi.Lion Air nomor JT326 bertolak dari Surabaya pukul 21.45 WIB membawa 208 penumpang dan mendarat pukul 23.20 WITA. Penerbangan ini adalah kelanjutan dari divert rute Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta, Cengkareng (CGK) ke Banjarmasin. Pesawat berangkat dari Cengkareng pukul 15.26 WIB menggunakan Boeing 737-900ER registrasi PK-LHM dengan pilot Captain Hartono.Lion Air flight number JT220 dari Surabaya take off pukul 21.56 WIB mengangkut 143 penumpang dan landing pukul 23.30 WITA. Penerbangan ini adalah rute Surabaya-Banjarmasin, yang kembali ke bandar udara keberangkatan asal. Operasional menggunakan Boeing 737-800NG registrasi PK-LKJ dengan pilot Captain Imas Budiharto.Lion Air bernomor JT940 membawa 159 penumpang lepas landas dari Surabaya pukul 21.50 WIB dan tiba di Banjarmasin pukul 23.50 WITA, menggunakan pesawat beregistrasi PK-LKK yaitu Boeing 737-800NG dengan komando Captain Ade Salmiar."Penerbangan ini merupakan operasional kelanjutan dari divert di Surabaya rute Bandar Udara Internasional Husein Sastranegara, Bandung (BDO) ke Banjarmasin," ujar dia.Lion Air flight number JT523 take off pukul 22.45 WITA dari Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin, Makassar (UPG) dan landing pukul 00.00 WITA di Banjarmasin. Penerbangan menggunakan Boeing 737-900ER registrasi PK-LGM yang menerbangkan 103 penumpang.Lion Air nomor penerbangan JT319 tujuan Surabaya telah mengudara pukul 23.00 WITA, yang membawa 63 penumpang dengan pesawat Boeing 737-900ER. Lion Air nomor JT835 menuju Lombok Praya mengangkut 141 penumpang, telah terbang dengan jadwal terbaru pukul 23.20 WITA menggunakan pesawat Boeing 737-900ER beregistrasi PK-LJZ.Lion Air flight number JT225 berangkat pukul 00.05 WITA tujuan Surabaya. Penerbangan ini menggunakan Boeing 737-800NG registrasi pesawat PK-LKZ dengan membawa 122 penumpang.Untuk tujuan Cengkareng, Lion Air nomor JT329 take off pukul 00.25 WITA menggunakan pesawat beregistrasi PK-LHM. Penerbangan ini mengangkut 98 penumpang. Rute Banjarmasin ke Balikpapan telah diterbangkan pada pukul 00.30 WITA menggunakan Boeing 737-800NG dengan registrasi PK-LKK. Pesawat membawa 177 penumpang.Lion Air nomor penerbangan JT520 tujuan Makassar yang menggunakan Boeing 737-900ER telah lepas landas pukul 00.35 WITA. Pesawat beregistrrasi PK-LGY ini menerbangkan 110 penumpang."Lion Air akan meminimalisir dampak yang timbul dari kejadian ini, sehingga rute-rute lainnya tidak terganggu," tambahnya.Dia menambahkan keselamatan, keamanan, serta kenyamanan penumpang dan kru pesawat merupakan prioritas utama. Lion Air Group telah menyelesaikan audit internasional mengenai keselamatan penerbangan, sehingga layak disejajarkan dengan airlines kelas dunia.Audit IOSA dirancang untuk menilai manajemen operasional serta sistem kontrol maskapai. Lion Air Group telah mengantongi sertifikat IATA Operational Safety Audit (IOSA)."Lion Air Group menyatakan, patuh dan menjalankan kebijakan bandar udara, pemerintah selaku regulator dan standar prosedur operasi (SOP) Grup Lion Air serta ketentuan internasional dalam menjalankan seluruh jaringan operasional," pungkasnya.(AHL)