RevoIusi Mental Telkom Raih Penghargaan Best of the Best BUMN

PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) terpilih sebagai Best of The Best BUMN dalam penghargaan Revolusi Mental BUMN Award 2018. Telkom juga meraih dua penghargaan lainnya, yakni Gold untuk BUMN kategori Indonesia Melayani Terbaik dan Silver kategori BUMN Indonesia Bersih Terbaik.VP Human Capital Strategic Management Telkom Dharma Syahputra menerima penghargaan di ajang “Revolusi Mental BUMN Award 2018 ” yang digelar di Jakarta, Rabu, 25 April 2018.Pada kesempatan terpisah, Direktur Human Capital Management Telkom Herdy Harman mengatakan, penghargaan ini merupakan apresiasi bagi TelkomGroup yang telah mengimplementasikan revolusi mental bersamaan dengan transformasi menuju perusahaan telekomunikasi digital (digital telecommunication company).Telkom mengimplementasikan revolusi mental mulai dari proses rekrutmen, pengembangan kompetensi, hingga proses retirement untuk mendukung sumber daya manusia yang berkomitmen kuat dan berkinerja unggul dengan mengedepankan pengelolaan sumber daya manusia yang efektif serta menciptakan lingkungan kerja yang menyenangkan. Salah satu program untuk mewujudkan upaya tersebut adalah work-life integration yang terdiri dari smart office, knowledge festival, sport and culture festival, flexible work arrangement, dan employee volunteer program.“Penghargaan ini menjadi pendorong bagi Telkom untuk terus memperbaiki dan terus meningkatkan kinerja yang lebih baik lagi ke depannya, sehingga citra Telkom sebagai digital telecommunication company terbesar semakin melekat,” ujar Herdy.Revolusi mental di lingkungan Telkom membuahkan hasil yang baik. Telkom berhasil mempertahankan kinerja yang kuat di tahun 2017 yang dibuktikan dengan pertumbuhan yang kuat dalam pendapatan, EBITDA, dan laba bersih masing-masing sebesar 10,2 persen, 8,6 persen, dan 14,4 persen secara tahunan. Kapitalisasi pasar Telkom di akhir tahun 2017 mencapai Rp447,6 triliun, atau 6,3 persen dari total kapitalisasi di Bursa Efek Indonesia.Selain itu, Telkom berperan penting dalam mengakselerasi ekonomi digital Indonesia. Infrastruktur Telkom yang terkini dan terintegrasi telah membuka berbagai peluang ekonomi. Telkom juga menjadi katalis ekonomi digital Indonesia dengan menyediakan berbagai teknologi dan platform digital, serta menjadi sarana bagi para pengembang digital startup untuk mengembangkan inovasinya.Pada ajang yang diselenggarakan majalah BUMN Track tersebut, anak perusahaan Telkom yaitu telkomsigma juga meraih beberapa penghargaan bergengsi antara lain Gold untuk Anak Perusahaan BUMN Kategori The Best Leader Revolusi Mental Aplikasi, Program Kerja Revolusi Mental Terbaik dan Silver untuk Anak Perusahaan BUMN Kategori Indonesia Melayani Terbaik. Sementara itu, PT Telkom Indonesia Internasional (Telin) juga meraih Silver untuk Anak Perusahaan BUMN Kategori Indonesia Bersih Terbaik.Revolusi Mental BUMN Award 2018 merupakan ajang untuk mengapresiasi kontribusi BUMN yang telah mengimplementasikan nilai-nilai revolusi mental berdasarkan lima gerakan perubahan, yakni Gerakan Indonesia Melayani, Gerakan Indonesia Bersih, Gerakan Indonesia Tertib, Gerakan Indonesia Mandiri dan Gerakan Indonesia Bersatu.Perusahaan yang mengikuti penghargaan ini harus melalui rangkaian seleksi yang cukup ketat, mulai dari pengisian kuesioner dan paparan di hadapan dewan juri yang diketuai oleh Soegiharto (Menteri BUMN periode 2004-2007). Dari 83 peserta, sebanyak 52 BUMN dan anak usaha BUMN lolos tahap final presentasi.Tujuan Revolusi Mental BUMN Award 2018 ini untuk mengukur implementasi revolusi mental di lingkungan BUMN dan anak perusahaan, sekaligus memberikan apresiasi dan penghargaan bagi BUMN yang sudah melaksanakannya.TelkomGroup menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan apresiasi kepada perusahaan. Pencapaian ini menjadi motivasi bagi manajemen dan karyawan TelkomGroup untuk senantiasa memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan dan masyarakat.(ROS)