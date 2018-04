Jelang Ramadan, Jateng Siap Pasok Bawang Merah dan Cabai

: Direktur Jenderal (Dirjen) Hortikultura Kementerian Pertanian (Kementan) Suwandi mengecek kesiapan produksi bawang merah dan cabai di Jawa Tengah (Jateng). Hal ini menyusul arahan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman yakni memastikan pasokan bawang merah dan cabai ke DKI Jakarta pada Ramadan dan Idulfitri 2018 aman mencukupi."Kebutuhan cabai selama Ramadan hingga Lebaran di DKI Jakarta yakni Mei-Juni 2018 untuk bawang merah sekitar 122 ton per hari dan aneka cabai berkisar 100 ton per hari. Kebutuhan ini akan dipasok terutama dari Jawa Barat, Jawa Tengah, dan sebagian Jawa Timur," kata Suwandi, dalam siaran persnya, Jumat, 13 April 2018.Suwandi mengungkapkan kesiapan pertanaman telah dicek dan dipantau ke Jateng dan siap dipasok ke Jakarta di antaranya dari Brebes, Demak, Pati, Grobogan, Magelang dan lainnya. Salah satu areal bawang merah ada di Demak dengan sebaran berada di beberapa Kecamatan Gajah, Mijen, Demak, Dempet, Wedung dan Karanganyar."Demak luas panen bawang merah Mei 2018 nanti 1.279 hektare (ha) dengan hasil 9.713 ton setara 312 ton per hari. Ini termasuk produksi yang cukup tinggi. Untuk cabai pada Mei nanti dipanen 105 ha dengan produksi 239 ton setara pasokan delapan ton per hari," tambah Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Demak Wibowo.Sementara itu di Grobogan juga sudah menyiapkan pertanaman siap panen pada Mei-Juni 2018, di mana untuk bawang merah 173 ha dan cabai 119 ha. Adapun dari luas panen tersebut, Grobogan siap memasok bawang merah 25 ton per hari dan cabai 16 ton per hari.Kurdi, petani champion bawang merah Kabupaten Grobogan mengatakan peredaran bawang merah tersebar di Kecamatan Klambu, Penawangan, Ngangringan, dan Tanggungharjo, dengan produktivitas 8-9 ton per ha dan harga di petani berkisar Rp20 ribu-Rp24 ribu per kg."Para petani champion se-Jawa Tengah siap memasok ke DKI dan usul agar ada lapak-lapak di pasar DKI," harap Kurdi.Sedangkan di Kabupaten Blora juga terdapat sentra cabai. Kepala Bidang Hortikultura, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Blora Puji Ariyanto mengatakan produktivitas bawang merah di Blora sebesar 10 ton per ha dan siap memasok enam ton per hari."Sedangkan untuk cabai produktivitasnya sembilan ton per ha dan siap pasok delapan ton per hari," pungkasnya.(AHL)