Generasi Milenial Penting bagi Pengembangan BUMN

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno menekankan pentingnya peranan generasi milenial dalam pengembangan BUMN saat ini. Adapun perusahaan BUMN tengah melakukan proses transformasi guna mengikuti keadaan zaman dalam rangka menyiasati kian sengitnya persaingan."Saya rasa penting sekali, kenapa? Sekarang Ibu juga ingin lebih mengerti (generasi) milenial sekarang aktivitasnya apa, kegiatan aktivitasnya apa sehingga Ibu juga bisa mendorong untuk milenial BUMN ini agar makin semangat dan semakin mendorong inovasi dan kreatifitas," kata Rini, seperti dikutip dari Antara, di Jakarta, Jumat, 14 Desember 2018.Lantaran ke depan penggunaan digital menjadi penting, kata Rini, yang memicu BUMN dalam proses transformasi untuk mengikuti keadaan zaman yang sudah berbeda. Hal ini sekaligus menjawab sejumlah tantangan karena segala sesuatunya sudah berada di ranah digital."Semua sudah berbasis digital. Ini yang paling mampu terus terang adalah milenial. Kami (generasi) lama waktu lahir belum ada handphone, kalau milenial lahir sudah ada handphone jadi cara berpikirnya sudah sedikit berbeda," tuturnya.Pihaknya akan coba mengejar dan mengimbangi pemikiran para generasi milenial melalui cara-cara yang sesuai dengan yang dipahami dan dimengerti oleh generasi tersebut. Salah satu yang dilakukan adalah Kementerian BUMN bersama PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk menggelar event Spirit of Millennials Games Day 2018 di JI Expo Kemayoran.Festival ini merupakan bagian dari program Spirit of Millennials yang diinisiasi Kementerian BUMN untuk memberikan wadah kreativitas dan inovasi bagi karyawan muda yang akan dibentuk di masing-masing BUMN guna mendorong semangat transformasi BUMN dalam menghadapi era perubahan."Lewat program Spirit of Millennials, Kementerian BUMN mendorong semangat kreativitas, kebersamaan, kerja sama dan sportivitas para generasi muda BUMN yang diharapkan bisa ditularkan kepada seluruh lapisan masyarakat," pungkasnya.(ABD)