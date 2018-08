Perbanas-ABI Bedah Masa Depan Keuangan Indonesia

: Perhimpunan Bank Nasional (Perbanas) bersama dengan Asosiasi Blockchain Indonesia akan menggelar konferensi tahunan The Future of Finance Indonesia pada 29-30 Agustus 2018.Konferensi ini dirancang bagi para bankir dan profesional jasa keuangan yang ingin mengikuti tren terkini dalam industri ini. Adapun konferensi ini diharapkan bisa menyambut lebih dari 150 pembuat kebijakan, investor, inovator, regulator, akademisi, hingga pemimpin bisnis lokal dan internasional.Mengutip keterangan tertulisnya, Jumat, 24 Agustus 2018, The Future of Finance Indonesia akan menampilkan konferensi pada Rabu, 30 Agustus 2018 dan lokakarya tentang "Winning Digital Revolution and Financial Technology in Banking" pada Kamis, 29 Agustus 2018.The Future of Finance Indonesia akan mengusung tema "Indonesia's Economic Development and Innovative Imperative", yang akan dilangsungkan di Ritz Carlton, Mega Kuningan, Jakarta.Konferensi ini akan membahas mengenai transformasi layanan keuangan yang didorong oleh adopsi teknologi dan platform digital, munculnya start-up dan fintech, pasar yang berkembang untuk layanan perbankan modern, penggunaan blockchain, berjuang melawan cybercrime, dan keinginan untuk meningkatkan inklusi keuangan.Acara ini merupakan platform untuk berbagi wawasan, jaringan, dan perencanaan strategis. Bahkan direkomendasikan bagi mereka yang memiliki saham di pasar berkembang paling menarik di Asia.Selain itu, akan ada "Fintech Innovation Showcase" yang menampilkan studi kasus dari pemain fintech serta departemen inovasi internal bank yang menunjukkan kreativitas dan potensi yang luar biasa di pasar.Adapun tokoh dan pembicara yang akan mengisi konferensi ini adalah CEO & Founder Ztudium Dinis Guarda, salah satu dari 30 orang paling berpengaruh di ruang blockchain di seluruh dunia. Beberapa pembicara lainnya yakni Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso, Kepala Urusan Luar Negeri Irwa M Habsjah, Perbanas, serta CEO Banking Reports David Gyori.Kemudian Wakil Presiden Eksekutif BRI Kaspar Situmorang, CEO Pendiri & Chairman BlockchainMonk Karthi Iyer, Kepala Kemitraan Internasional, Produk & Inovasi, WeBank (Tencent) Tyler Aveni, Founder & CEO PT Cashlez Worldwide Indonesia Teddy Setiawan Tee, dan Chief Transformation Officer Rabobank International Indonesia Michael Hamilton.(AHL)