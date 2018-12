Sasar Milenial, Kredivo Luncurkan Pinjaman Tunai

: Kredivo sebagai salah satu perusahaan financial technology (fintech) meluncurkan dua jenis pinjaman tunai, yakni mini dan jumbo.Adapun pinjaman mini memiliki limit Rp3 juta dengan tenor pembayaran maksimal 30 hari, sementara jumbo memiliki limit Rp30 juta dengan tenor pembayaran maksimal enam bulan.Head of Marketing Kredivo Indina Andamari mengatakan sasaran utama pinjaman milenial yang kesulitan mendapatkan kartu kredit dari bank."Milenial banyak yang enggak bisa dapat kartu kredit karena alasan gaji atau kurangnya kelengkapan dokumen. Di sini kita hanya punya syarat gaji minimal Rp3 juta, proses dapat limitnya juga cepat," kata Indina di Jakarta, Selasa, 4 Desember 2018.Jika dibandingkan dengan beberapa kompetitornya, Indina mengklaim Kredivo mengenakan bunga yang relatif rendah, yakni 2,95 persen per bulan di kala fintech lain mengenakan rata-rata bunga satu persen per hari."Visi kami untuk memberikan akses kredit kepada milenial secara luas dengan biaya serendah mungkin," kata dia.Kredivo pun berencana berekspansi ke dua negara di ASEAN yaitu Filipina dan Thailand pada tahun depan. "Kemungkinannya sedang kita pelajari, beberapa hal juga masih dipertimbangkan seperti pasarnya berapa, regulasinya bagaimana, kebutuhannya ada atau tidak," jelas Andina.Adapun rencana tersebut kemungkinan direalisasikan pada kuartal II-2019. Andina memaparkan, sejauh ini Kredivo baru bisa diakses oleh masyarakat yang berdomisili di Jabodetabek, Surabaya, Semarang, Medan, Bandung, dan Denpasar. Namun, tak menutup kemungkinan Kredivo akan menyasar wilayah Yogyakarta dan Makassar."Tapi dari daerah-daerah tersebut saja sudah mewakili 80-90 persen konsumen di Indonesia," tambah dia.(AHL)