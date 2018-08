OK OCE Mart Diakui Sulit Bersaing

OK OCE Mart yang menjadi program unggulan mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno kurang mendapat apresiasi masyarakat. Penjualan di gerai OK OCE Mart juga tidak terlalu siginifikan.Salah satunya OKE OCE Mart Warung Modern Mampang yang terletak di Jalan Bangka XI, Jakarta Selatan. Di gerai tersebut tidak nampak kesibukan transaksi layaknya sebuah mini market."Penjualannya kurang karena di sini," kata Koordinator Pengelola OK OCE Mart Warung Modern Mampang, Akil di lokasi, Kamis, 29 Agustus 2018.Akil mengklaim lokasi gerai OK OCE Mart Warung Modern Mampang sudah cukup strategis. Namun minat bagi pembeli untuk datang ke OK OCE Mart dinilai masih kurang lantaran harus bersaing dengan gerai lain seperti Indomaret dan Alfamart.Pengelola diakui Akil harus memberikan sentuhan khusus agar semakin banyak yang menyambangi OK OCE Mart. Salah satunya dengan memberi voucher khusus bagi anggota koperasi OK OCE Mart. Untuk diketahui, OK OCE Mart merupakan unit usaha yang berbasis koperasi.Akil membeberkan, bentuk voucher yang diberikan senilai Rp300 ribu. Siasat itu dilakukan agar customer mendepositkan dulu, dan tinggal membeli barang dengan harga yang ditawarkan."Supaya sering belanja kita kasih voucher siapa Rp300 ribu dan bisa dapat dan belanja dengan harga menarik," ucap Akil.OK OCE Mart belakangan menjadi sorotan lantaran kurang peminat. Bahkan OK OCE Mart Kalibata di Jalan Warung Jati Barat, Jakarta Selatan akan segera menutup gerai penjualannya.(SCI)