GATF 2018 Dukung 10 Destinasi Bali Baru

: Garuda Indonesia Travel Fair (GATF) 2018 kembali digelar pada 6-8 April 2018 untuk terus meningkatkan dan mengembangkan pariwisata Indonesia terutama 10 destinasi Bali baru.Selain itu, Garuda Indonesia juga mendukung target pemerintah untuk meningkatkan wisatawan sebanyak 20 juta pengunjung, melalui pembukaan rute baru Mumbai ke Bali, yang akan diluncurkan 23 April 2018."Dukungan Garuda Indonesia dan mengembangkan destinasi Indonesia, seperti Lombok, Gunung Bromo, Labuan Bajo, Borobudur, Danau Toba, Morotai, Kepulaun Seribu, Belitung, Wakatobi, dan Tanjung lesung," ujar Direktur Marketing dan Teknologi Informasi Garuda Indonesia Nina Sulistyowati saat konferensi pers GATF 2018, di Hard Rock Cafe, Jakarta, Kamis, 29 Maret 2018.Oleh karena itu untuk dapat melayani kebutuhan traveling perseroan menggandeng Bank Mandiri sebagai bank patner."GATF 2018 kembali menawarkan berbagai tiket wisata domestik dan internasional. Bekerja sama dengan Bank Mandiri dapat melayani kebutuhan traveling pelanggan Garuda," tambah dia.Garuda Indonesia pun mengangkat konsep "More For Less atau Get More, Pay Less", untuk memudahkan pelanggan. Selain itu pelanggan dimanjakan dengan digital experience yang berguna untuk merencanakan perjalanan wisata dengan teknologi.Sebelumnya, GATF telah melakasanakan roadshow di 28 kota besar di Indonesia yaitu Semarang, Solo, dan Yogya pada 2-4 Maret 2018. Kemudian Palembang, Lampung, Makassar pada 16-18 Maret 2018.Selanjutnya Bali, Bandung, Gorontalo, Jaypura, Kendari, Kupang, Lombok, Malang, Medan, Palangkaraya, Sorong, Surabaya, Ternate dan Timika pada 23-25 Maret 2018.Selain itu daerah Banda Aceh akan dilaksanakan 30 Maret sampai 1 April 2018. Sedangkan Ambon, Balikpapan, Jakarta, Padang, Pekanbaru, dan Pontianak pada 6-8 April 2018. Serta Batam menjadi kota terakhir pada 13 April 2018.(AHL)