Harga Ayam di Kupang Menjadi Rp70 Ribu/Kg

Harga ayam potong di pasar tradisional di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, naik dari Rp50 ribu menjadi Rp70 ribu per kilogram (kg)."Sekitar dua pekan yang lalu masih Rp50 ribu per kg. Namun saat ini sudah naik menjadi Rp70 ribu per kg," kata Elis Kurniawati, penjual ayam di pasar Naikoten Kota Kupang dikutip dari Antara, Minggu, 15 Juli 2018.Ia menjelaskan, kenaikan harga itu disebabkan harga di tingkat peternak pun naik. "Harga beli ayam di peternak naik. Otomatis penjualan di pasar juga naik," tambah Elis.Hal yang sama juga disampaikan Anton seorang pedagang ayam di pasar tradisional Oebobo Kota Kupang, yang menilai bahwa akibat kenaikan harga ayam itu, permintan ayam juga mulai berkurang."Oleh karena itu, sekarang saya mengurangi pembelian ayam dari peternak, Berjaga-jaga jika nanti tidak terjual," tambahnya.Sementara itu harga telur ayam ras per rak di Kota Kupang terus beranjak naik daria Rp58 ribu per rak, kini Rp60 ribu per rak. Kenaikan ini dipicu oleh kenaikan harga telur ayam ras di Surabaya, Jawa Timur. Telur di Kupang dipasok dari Surabaya.(SAW)