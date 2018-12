Akhir 2018, Kemilau Emas Antam Stabil di Rp672 Ribu/Gram

Kemilau harga emas milik PT Aneka Tambang Tbk (Antam) pada perdagangan Jumat atau akhir pekan di pengujung 2018 terpantau tidak berubah dibandingkan dengan hari sebelumnya. Hari ini, harga emas tetap berada di posisi Rp672 ribu per gram, sedangkan harga emas dunia terlihat menanjak dan menyalip dolar AS.Mengutip laman Logam Mulia milik Antam, Jumat, 28 Desember 2018, pembelian emas dengan ukuran 10 gram yang dijual di Gedung Antam, harganya yaitu Rp6,27 juta. Untuk pembelian emas dengan ukuran 25 gram, harganya yaitu Rp15,51 juta. Sedangkan pembelian emas dengan ukuran 50 gram, harganya dibanderol Rp30,90 juta.Untuk pembelian emas dengan ukuran 100 gram, harganya Rp61,6 juta. Pembelian emas dengan ukuran 250 gram harganya sebesar Rp153,83 juta. Untuk pembelian emas dengan ukuran 500 gram, harganya Rp307,37 juta. Sementara itu, pembelian emas dengan ukuran 1.000 gram, harganya Rp614,6 juta.Adapun sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.10/2017, pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,45 persen (untuk pemegang NPWP dan 0,9 persen untuk non NPWP). Setiap pembelian emas batangan disertai dengan bukti potong PPh 22.Setiap produk emas batangan Antam LM telah mendapatkan Sertifkat London Bullion Market Association (LBMA) untuk menjamin kualitas dan kemurnian produk. Dilengkapi dengan teknologi CertiEye untuk meningkatkan keamanan produk dengan sertifikat yang menyatu dengan kemasan (khusus pecahan 0,5 gram sampai dengan pecahan 100 gram).Di sisi lain, emas berjangka di divisi Comex New York Mercantile Exchange berakhir lebih tinggi untuk sesi ketiga berturut-turut pada Kamis waktu setempat (Jumat WIB). Penguatan dapa terjadi lantaran logam mulia didorong oleh melemahnya dolar Amerika Serikat (USD).Sedangkan kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Februari naik USD8,10 atau 0,64 persen menjadi menetap di USD1.281,1 per ons. Sedangkan indeks USD, yang mengukur USD terhadap enam mata uang utama lainnya, turun 0,58 persen menjadi 96,48 pada 1830 GMT.(ABD)