Harga Ayam Kampung Melejit

: Harga ayam kampung di sejumlah pasar tradisional melambung tinggi, salah satunya di Sulawesi Tenggara menyentuh Rp90 ribu hingga Rp110 ribu per ekor. Kenaikan tersebut terjadi menjelang Lebaran Iduladha 1439 H.Salah satu pedagang pengumpul ayam kampung, Asep (35), menuturkan penjualan ayam kampung jantan mengalami kenaikan harga drastis dibandingkan hari-hari biasa, bahkan lebih mahal dari Lebaran Idulfitri 1439 H."Rata-rata pnejualan ayam kampung dari peternak di desa-desa mengalami peningkatan harga Rp15 ribu-Rp20 ribu per ekor," ujarnya di Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan, seperti dilansir dari Antara, Rabu, 22 Agustus 2018.Selain itu, salah satu ibu rumah tangga, Sukriamin (41), menututkan hal yang sama. Harga ayam kampung melambung karena melalui tangan pengecer yang menargetkan keuntungan yang lebih besar."Sudah biasanya saat-saat seperti ini pedagang pengumpul ayam kampung memanfaatkan situasi untuk meraih keuntungan," tutur Rini.Sedangkan konsumen lainya, Hajir (31), menuturkan ayam kampung menjadi menu pelengkap dalam susana Iduladha, sehingga kendati harga cenderung melambung, masyarakat tetap membelinya."Santap menu ayam kampung saat Iduladha maupun Idulfitri menjadi penyempurna. Padahal ayam potong juga dijual besar-besaran di sejumlah pasar tidak lengkap tanpa ayam kampung ," imbuhnya.Perlu diketahui, harga ayam jantan ukuran besar dibanderol sekitar Rp250 ribu per ekor.(AHL)