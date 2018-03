Tiga Keuntungan Revolusi Belanja ala Amazon Go

SIAPA yang tak kenal Amazon? E-commerce raksasa yang berasal dari Amerika Serikat (AS) ini membuka Amazon Go, swalayan yang kental dengan teknologi di dalamnya. Swalayan yang mengusung nama Amazon Go ini menjual kebutuhan sehari-hari dengan tidak melibatkan kasir di dalamnya. Kira-kira bagaimana ya proses transaksinya?Sebelum masuk ke dalam swalayan seluas 167 meter persegi ini, para pembeli harus melakukan pemindaian terhadap aplikasi Amazon Go. Setelahnya, pelanggan hanya perlu melakukan kegiatan berbelanja seperti biasa. Jika hal tersebut diterapkan di Indonesia, begini lah dampak positifnya pada bisnis:Perusahaan menggunakan teknologi pada perusahaannya, yakni tidak lagi menggunakan jasa kasir. Otomatis perusahaan tersebut akan mengurangi jumlah sumber daya manusia (SDM) yang akan berpengaruh kepada pengurangan biaya operasional perusahaan. Dengan begitu perusahaan akan mendapat profit yang lebih besar daripada ketika masih menggunakan jasa kasir.Ketika menggunakan teknologi dalam swalayan tersebut, orang jadi penasaran karena di Indonesia belum ada toko swalayan yang tidak menggunakan jasa kasir. Maka dari itu, ini yang membuat perusahaan ramai dikunjungi masyarakat karena kecanggihan teknologi yang digunakannya dengan belanja dan tidak menggunakan jasa kasir. Karena setiap bisnis pastinya membutuhkan sebuah inovasi terbaru dan perbedaan dari kompetitornya. Inilah yang akan membuat bisnis tersebut menjadi banyak diincar oleh pelanggan.Jadi dengan menggunakan teknologi ini perusahaan jadi lebih maju ketimbang bisnis yang lainnya. Membuat perusahaan berada di atas satu tingkat dari kompetitornya.Kehadiran Amazon Go tentu membuka mata para ritel lain apakah akan melakukan perubahan atau hanya jadi penonton perubahan. Pertanyaan besarnya, apakah peritel lain mampu mengimbangi Amazon Go?Inisiatif mengikuti kemajuan teknologi seperti yang dilakukan Amazon Go adalah sebuah cambukan bagi pelaku industri ritel yang lain. Dibandingkan industri yang lain, seperti perjalanan, transportasi, dan perhotelan, industri ritel makanan jauh lebih tertinggal dari segi teknologi.Download e-book terbaru dari Tung Desem Waringin "61 Rahasia Menjadi Kaya",untuk Download.(AHL)