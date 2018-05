Harga Cabai di Jember Masih Fluktuatif

Harga berbagai jenis cabai di pasar tradisional Kabupaten Jember, Jawa Timur masih fluktuatif berkisar Rp23 ribu hingga Rp26 ribu per kilogram (kg)."Harga berbagai jenis cabai selama sepekan terakhir kadang naik dan kadang turun, namun harga komoditas bahan baku pembuat sambal itu turun, apabila dibandingkan pada awal awal April 2018," kata Syaiful, pedagang cabai di Pasar Tanjung Jember dikutip dari Antara, Selasa, 1 Mei 2018.Pada awal April 2018 tercatat harga berbagai jenis cabai yakni cabai rawit berkisar Rp34 ribu hingga Rp36 ribu per kg dan cabai merah besar berkisar Rp40 ribu hingga Rp42 ribu per kg."Hari ini harga cabai rawit turun dari Rp25 ribu menjadi Rp23 ribu per kg dan cabai merah besar Rp29 ribu menjadi Rp26 ribu per kg," katanya.Sedangkan pekan lalu, harga cabai rawit di pasar tradisional Jember berkisar Rp25 ribu hingga Rp26 ribu per kg dan harga cabai merah besar Rp31 ribu hingga Rp32 ribu per kg."Biasanya menjelang Ramadan harga bahan pokok naik, termasuk komoditas berbagai jenis cabai. Mudah-mudahan kenaikan harga cabai masih wajar-wajar saja," ujarnya.Pasokan cabai di sejumlah pasar tradisional Jember masih cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Jember, bahkan beberapa stok pangan dipastikan cukup untuk memenuhi kebutuhan selama Ramadan hingga Lebaran 2018."Kami akan terus memantau ketersediaan stok pangan di pasar tradisional menjelang Ramadan 1439 Hijriah agar tidak ada gejolak harga di pasaran," kata Kepala Disperindag Jember Anas Ma'ruf.Menurut pemantauannya secara rutin dilakukan petugas dengan melakukan pencatatan harga setiap hari di beberapa pasar tradisional yakni Pasar Tanjung, Pasar Mangli, Pasar Kreyongan, dan Pasar Tegalbesar.Pantauan di Pasar Tanjung, harga beras masih relatif stabil yakni Rp9.500 per kg untuk kualitas medium, sedangkan beras premium berkisar Rp11.500 hingga Rp12.500 per kg. Gula pasir masih stabil Rp11.500 per kg, dan minyak goreng curah sebesar Rp11.500 per kg.Harga telur ayam ras juga fluktuatif berkisar Rp21 ribu hingga Rp22 ribu per kg, daging sapi Rp109 ribu per kg, dan daging ayam ras mengalami kenaikan dari Rp29 ribu menjadi Rp32 ribu per kg.(SAW)