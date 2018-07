Industri Tekstil jadi Prioritas Ekspor ke AS

: Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita dalam kunjungannya ke Amerika Serikat (AS) ingin meningkatkan perdagangan antara kedua negara.Di sela kunjungan dinasnya, Enggar menghadiri pertemuan antara Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) dan American Apprael & Footwear Association (AAFA) di Townsend House, Washington DC, AS.Adapun dari hasil pertemuan pelaku usaha tekstil di dua negara, Enggar menyebutkan keduanya sepakat ingin meningkatkan perdagangan. Pemerintah pun langsung menyambut positif."Kami tidak hanya mendorong semangat tersebut, tapi juga berkomitmen menjadikan industri tekstil dan garmen sebagai salah satu prioritas ekspor," ucap Mendag Enggar dalam keterangan resminya, Kamis, 26 Juli 2018.Salah satu poin kerja sama di bidang tekstil yang dapat ditingkatkan, ujarnya, terkait pembukaan akses pasar kedua negara. Amerika akan mengekspor kapas ke Indonesia sebagai bahan baku produk tekstil. Sebagai gantinya, Indonesia akan meningkatkan ekspor produk tekstil ke AS."Komoditas yang diekspor AS ke Indonesia adalah komoditas yang memang kita butuhkan. AS dapat mengekspor lebih banyak kapas ke Indonesia jika Indonesia dapat mengekspor lebih banyak produk garmen dan tekstil ke AS," jelas dia.Meningkatnya ekspor tekstil dan produk tekstil Indonesia ke AS, sambung dia, akan diimbangi dengan ekspor kapas AS ke Indonesia. "Ini adalah kemitraan yang saling menguntungkan. Secara tidak langsung, kinerja perdagangan akan menyeimbangkan diri," ucap Politikus NasDem itu.Selain bertemu dengan asosiasi tekstil, Mendag Enggar melanjutkan kegiatan pertemuan dengan Kadin AS dan Usindo. Pada pertemuan itu, pelaku usaha AS menyampaikan aspirasi mereka terkait hambatan nontarif dalam meningkatkan hubungan dagang antara Indonesia dan AS.Dubes RI untuk Washington DC Budi Bowoleksono melihat upaya peningkatan perdagangan Indonesia dan AS sebagai hal yang positif. Menurut Budi, KBRI Washington DC siap membantu meningkatkan perdagangan tersebut."Rangkaian kegiatan ini menunjukkan arti penting. Kita harus menyikapi hubungan dagang ini dengan sikap yang positif. Hubungan perdagangan Indonesia dan AS masih banyak potensi yang dapat dikembangkan," sebut Budi.(AHL)