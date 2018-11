Pajak Jadi Persoalan Pelik di Era Digital

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) menilai ada banyak tantangan dan persoalan yang dihadapi Indonesia pada era digital, salah satunya pajak. Namun di sisi lain terdapat keuntungan yakni era digital membuat orang dari luar negeri dengan mudah berjualan di Indonesia dan sebaliknya."Kalau barang dan jasa ini tangible lewat bea cukai. Tapi bagaimana dengan barang digital seperti digital musik, Netflix, dan game virtual? Ini yang harus disiapkan sistem pajaknya," ujar Dirjen Aplikasi Informatika Kemkominfo Semuel Abrijani Pangerapan, dalam sebuah diskusi, di Wisma Mulia, Jakarta, Selasa, 13 November 2018.Ia berharap pemerintah tak hanya menyoroti pengemplang pajak dalam negeri, tetapi juga dari luar negeri. "Oang luar yang bisnis ke Indonesia juga harus dipajaki," tambah dia.Meski demikian, Semuel tidak memungkiri masalah perpajakan di era digital menjadi persoalan pelik karena sulit ditetapkannya penetapan penarikan pajak. "Contoh orang AS kerja tinggal di Singapura, kerja buat perusahaan Indonesia secara online, yang bayar gaji Indonesia, fasilitas dapat dari Singapura, tapi perlindungan ada dari AS," kata dia.Selain pajak, tambahnya, beberapa hal yang menjadi masukan Semuel untuk mewujudkan peningkatan perekonomian antara lain kesiapan SDM, perubahan sistem pendanaan dari analog ke digital, pembangunan infrastruktur, keamanan bertransaksi, dan kesiapan logistik.Soal logistik, ia mencontohkan, Alibaba Group Holding Limited yang mengumumkan total transaksi penjualan sebesar RMB213,5 miliar (USD30,8 miliar) atau Rp446,6 triliun (asumsi kurs Rp14.500 per USD) pada festival belanja dunia pada 11 November 2018. Total transaksi tersebut naik 27 persen dibandingkan dengan di 2017."E-commerce bisa berkembang karena kesiapan logistik dan sistem pembayarannya. Di dalam negeri mereka terapkan pengiriman maksimal 48 jam," pungkasnya.(ABD)