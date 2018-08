2018, Sirkuit Jalan Raya dan Fasilitas Olahraga Terpadu Tersedia di KEK Mandalika

PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) atau Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC), menandatangani Master Land Utilization and Development Agreement (LUDA) induk dengan Vinci Construction Grands Projets (VCGP) senilai USD1 miliar. Dana ini akan digunakan untuk pemanfaatan dan pembangunan lahan seluas 131 ha di KEK Pariwisata Mandalika.Penandatanganan dilakukan oleh Direktur Utama ITDC Abdulbar M Mansoer dan Managing Director VCGP Michel Oliveres. Penandatanganan LUDA induk ini menjadi awal dari realisasi rencana investasi VCGP di the Mandalika, yang akan membangun distrik entertainment dan olahraga terpadu, termasuk kompleks sirkuit jalan raya di the Mandalika."Investasi VCGP ini menunjukkan tingginya kepercayaan investor terhadap prospek pengembangan the Mandalika sekaligus sebagai bukti bahwa iklim investasi di Indonesia menarik bagi investor asing," kata Abdulbar dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu, 8 Agustus 2018.Berdasarkan kesepakatan ini, pembangunan distrik entertainment & sport terpadu ini akan dimulai paling lambat akhir 2018, dengan dimulainya pembangunan Shaza Resort dan Hotel Mysk. Kedua hotel yang merupakan hotel syariah berbintang ini diharapkan dapat mulai beroperasi pada akhir 2020 dengan menyediakan 400 kamar.Adapun distrik entertainment & sport terpadu yang dibangun oleh VCGP, akan menjadi salah satu diferensiasi yang dikembangkan ITDC untuk kawasan pariwisata the Mandalika. Kawasan ini akan mencakup 10 hotel dengan kapasitas sekitar 2.500 kamar, Convention-Exhibition Building, Rumah Sakit dan Water Park berstandar internasional.Saat ini ITDC telah menandatangani LUDA untuk tujuh hotel di the Mandalika, di mana tiga hotel di antaranya sedang dalam proses pembangunan. Diharapkan pada 2018 ini semua hotel yang sudah berkomitmen dapat mulai proses pembangunan sehingga dapat mulai selesai pada 2020.Sedangkan dari sisi infrastruktur dan fasilitas dasar, ITDC telah menyelesaikan pembangunan dan penataan jalan dalam kawasan sepanjang 11 km, masjid, serta atraksi baru Kuta Beach Park, the Mandalika, serta Balai Penyelamatan dan Pengamanan Wisata (Balawista) dengan fungsi sebagai Pos Penyelamatan, Pos Kesehatan, Pusat Informasi Wisata, dan Pengamanan Pantai.Ke depan, kawasan the Mandalika juga akan dilengkapi kawasan UMKM dengan nama Bazaar Mandalika yang memiliki 330 Lot, yang direncanakan selesai dibangun pada September 2018. Selain itu ITDC juga memiliki komitmen untuk membangun the Mandalika sebagai kawasan pariwisata moslem friendly.Dirinya optimistis pembangunan proyek the Mandalika akan membawa multiplier effect yang sangat besar dalam mendorong perekonomian sekaligus membantu pencapaian target kunjungan wisatawan yang ditetapkan Pemerintah. Hal ini sekaligus menunjukkan komitmen ITDC dalam mendorong percepatan pembangunan KEK Pariwisata Mandalika."Guna mewujudkan kawasan destinasi pariwisata Bali baru berkelas dunia dengan kualitas atraksi, amenities, dan infrastruktur terbaik. Dan kami berharap proyek ini dapat menambah kepercayaan investor asing untuk menanamkan modal di the Mandalika," pungkas dia.(SAW)