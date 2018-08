Harga Cabai Merah di Aceh Naik Rp10.000/Kg

Harga cabai merah di pasar tradisional Lambaro, Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh, melonjak dari sebelumnya Rp28 ribu per kilogram (kg) menjadi Rp38 ribu per kg.Pantauan di Pasar Lambaro, Aceh Besar, Minggu, harga cabai merah di tingkat pengecer berkisar dari Rp35 ribu hingga Rp38 ribu per kg. Kemudian harga cabai hijau dari Rp30 ribu hingga Rp35 ribu per kg dan harga cabai rawit berkisar dari Rp35 ribu sampai dengan Rp40 ribu per kg.Seorang pedagang pengumpul Fajri mengaku penyebab melonjaknya harga cabai di Pasar Lambaro, Aceh Besar, karena kurangnya pasokan barang dari dataran tinggi Gayo Luas, Aceh Tengah."Jika pasokan cabai kurang, harganya sudah pasti naik dan ini sudah hukum pasar," kata pedagang pengumpul tadi. "Tidak ada cabai yang masuk dari Aceh Tengah dan dominan cabai ini dari petani Lamno, Aceh Jaya," kata Fajri.Pedagang lainnya di Pasar Lambaro, Kabupaten Aceh Besar, Burhan, mengakui harga jual cabai di pasar sangat tergantung pada pasokan. "Jika barang banjir (banyak) harganya sudah pasti turun dan sebaliknya jika barang kurang harganya pun akan melambung," ujarnya.(SAW)