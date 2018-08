Genjot Kapasitas Agen Asuransi Lewat MDRT Day 2018

Million Dollar Round Table (MDRT) kembali menggelar MDRT Day Indonesia 2018. Mengangkat tema 'Growing Global Advisors', perhelatan seminar akbar ini siap mendorong profesionalisme dan peningkatan kompetensi agen asuransi jiwa bertaraf internasional.Committe Chair of MDRT Day Indonesia 2018 Herold yakin seminar ini mampu membuat agen asuransi menjadi penasihat keuangan yang andal sehingga dapat bersaing sebagai penasihat di pasar keuangan global. Pasalnya, era industri keuangan yang terintegrasi di kawasan ASEAN menuntut agen asuransi lokal untuk meningkatkan kemampuan dan kapasitasnya."Seminar ini meng-update informasi asuransi yang benar untuk mendorong kesadaran berasuransi sehingga meningkatkan produktivitas agen. Hal ini tentunya diharapkan mendorong jumlah pendapatan agen, salah satunya agen yang berhasil atau sukses mencapai kategori keanggotaan MDRT," jelas Herold, di Rumah AAJI, Jalan Talang Betutu, Jakarta, Jumat, 3 Agustus 2018.Di kesempatan yang sama, Country Chair MDRT Indonesia Glen Alexander Winata juga yakin MDRT Day Indonesia 2018 sejalan dengan target Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang tengah mendorong pencapaian 10 juta agen asuransi dalam beberapa tahun ke depan.Jumlah anggota MDRT saat ini dianggap masih minim jika dibandingkan dengan total agen asuransi jiwa di Indonesia yang mencapai sekitar 600 ribu agen. Artinya, pada semester pertama 2018, jumlah anggota MDRT di Indonesia masih di bawah satu persen.Saat ini, keanggotaan MDRT global mencapai lebih dari 65.000 profesional di bidang jasa asuransi jiwa dan finansial yang berasal dari 511 perusahaan dari 77 negara di dunia. Keanggotaan MDRT diakui secara internasional sebagai standar mutu tinggi di dunia jasa asuransi jiwa dan finansial.Pada 2018, jumlah agen asuransi jiwa di Indonesia yang menjadi anggota MDRT sebanyak 2.048 anggota atau meningkat 49 persen. Jika dibandingkan dengan negara lain di kawasan Asia Tenggara, jumlah anggota MDRT di Indonesia menempati posisi keempat setelah Thailand (2.237 anggota), Vietnam (2.229 anggota), dan Filipina dengan 2.068 anggota."Tahun lalu Indonesia menempati posisi ketiga. Harapannya tahun depan kita bisa kembali ke posisi tiga atau bahkan lebih dari itu. Dalam tiga hingga lima tahun ke depan, jumlah anggota MDRT Indonesia ditargetkan bisa tumbuh konsisten 20-50 persen per tahun. Sedangkan tahun depan jumlah anggota MDRT ditargetkan mencapai lebih dari 3.000 anggota," harap Glen.Adapun seminar MDRT Day Indonesia 2018 digelar pada Rabu, 29 Agustus 2018, di ICE BSD City, Serpong, Tangerang Selatan. MDRT Day 2018 ditarget mendatangkan 7.000 peserta. MDRT Day Indonesia 2018 bakal menghadirkan agen-agen asuransi profesional yang berasal dari lokal hingga internasional. Salah satunya President MDRT Internasional James D Pittman.Hadir pula Annie Leung asal Hongkong dengan 21 tahun MDRT Member, dan juga MDRT MCC Regional Chair. Selain itu ada Sukanta Singha Roy, asal India, dengan lima tahun MDRT Member, yang juga MDRT India MCC State Chair. Sukanta akan sharing pemanfaatan resources MDRT di media sosial dan bagaimana MDRT dapat mengubah kehidupannya.Selanjutnya pembicara dari Generasi Y juga dihadirkan antara lain Eric Feng dari Singapura, seorang pembicara gen Y berskala global dan penulis buku bestseller Get To The Point: How to Present With More Confidence and Charisma in Front of Your Future Client. Kemudian Kent Yap dari Malaysia, seorang inspirational Lupus survivor, yang juga seorang leader Gen Y yang banyak mencetak MDRT members.Dari pembicara lokal akan hadir Tri Djoko Santoso yang juga Chairman of FPSB Indonesia. Tri Djoko merupakan seorang ahli di bidang estate planning dan warisan. Dia akan membeberkan kiat-kiat menjual asuransi jiwa dengan uang pertanggungan yang besar.Sedangkan pembicara dari para anggota MDRT Indonesia menghadirkan Dedy Setio (5 tahun MDRT Member dan 1 Court of the Table Qualification), Handoyo Prasetyo (15 tahun MDRT Member dan 2 Court of the Table Qualification), serta Eddi Mak (lima tahun MDRT Member).(ABD)