Sri Mulyani Tinjau Renovasi Lapangan Banteng Bareng Sandiaga

: Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani meninjau renovasi di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat bersama dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno. Keduanya melihat perkembangan revitalisasi di lokasi tersebut, Senin 7 Mei 2018."Jadi terbuka untuk publik?" tanya Sri Mulyani pada Sandiaga.Pertanyaan tersebut langsung ditanggapi oleh Sandiaga yang menyebut lokasi ini akan tetap terbuka untuk masyarakat umum.Sri Mulyani dan Sandiaga menengok beberapa titik di lokasi yang tengah memasuki tahap akhir renovasi ini. Pertama, keduanya melihat pembangunan air mancur di samping Monumen Pembebasan Irian Barat yang hampir selesai.Setelah itu keduanya menyempatkan diri melihat lapangan sepak bola yang ada di sisi utara kompleks Lapangan Banteng. Renovasi lapangan merupakan janji Sandi kepada Sri Mulyani saat dirinya baru dilantik beberapa bulan lalu."Janjinya Pak Sandi sama saya katanya waktu mau jadi Wagub mau bersihin ini. Kemudian janji kalau sudah bagus ditunjukan ke saya. Ini quiet impresive, less than five months Pak Sandi sudah undang saya," lanjut Sri Mulyani.Menkeu juga mengapresiasi langkah pemerintah provinsi DKI Jakarta yang ikut merenovasi Lapangan Banteng. Menurutnya tempat ini akan bisa dimanfaatkan warga untuk menghabiskan waktu bersama keluarga."Kita senang dari konsep akan banyak masyarakat yang bisa menikmati. Ini konsep sangat harmonis, modern, dan sehat. Saya berharap Pemprov DKI bisa atur space ini sehingga jadi pusat kegiatan keluarga yang ciptakan harmoni," pungkas dia.(AHL)