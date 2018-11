Tokio Marine Life Pasarkan Asuransi Jiwa Secara Digital

Tokio Marine Life Insurance Indonesia (TMLI) melakukan kerja sama strategis dengan PT Futuready Insurance Broker (Futuready) guna memperluas akses masyarakat terhadap produk asuransi jiwa. Kerja sama ini diharapkan bisa memberi positif terhadap laju bisnis di masa-masa mendatang, sejalan dengan mulai berkembangnya bisnis digital."Melalui kerja sama ini, Tokio Marine Life Insurance Indonesia dengan Futuready sepakat untuk menghadirkan produk asuransi jiwa berjangka yang terjangkau bagi masyarakat, yaitu TM Assure Plus," kata Chief Marketing Officer Tokio Marine Life Insurance Indonesia Sudyawi Sahlan, seperti dikutip dari keterangan tertulisnya, Kamis, 22 November 2018.Perkembangan ekonomi digital dan e-commerce bertumbuh sangat pesat, bahkan 80 persen keputusan seseorang membeli suatu produk kini berdasarkan pada eksposur brand melalui kanal digital. Dengan perubahan perilaku ini, dibutuhkan platform jasa keuangan yang mumpuni untuk dapat memfasilitasi transaksi online dalam pemenuhan kebutuhan asuransi di Indonesia.Ia menambahkan Tokio Marine Life Insurance Indonesia menyadari bahwa kontribusi dari semua pelaku jasa keuangan di Indonesia sangat penting dalam mendorong kemajuan literasi dan inklusi keuangan. Terlebih untuk menjangkau lebih banyak masyarakat Indonesia dalam berasuransi secara digital."Karena itu, Tokio Marine Life Insurance Indonesia bermitra dengan Futuready untuk menjawab kebutuhan masyarakat akan pembelian asuransi secara online," terang Sudyawi.Head of Special Market Tokio Marine Life Insurance Indonesia Loo Cheong Lin menambahkan melalui pengembangan kerja sama ini Tokio Marine Life Insurance Indonesia memberikan varian produk asuransi jiwa terbaik dengan harga yang terjangkau yang dapat dengan mudah diakses masyarakat Indonesia melalui Futuready."Produk asuransi TM Assure Plus adalah produk asuransi jiwa berjangka dengan pembayaran premi secara regular. Melalui TM Assure Plus, Tokio Marine Life Insurance Indonesia menawarkan berbagai manfaat," ungkapnya.CEO & Direktur Utama Futuready Sendy mengungkapkan pihaknya menyambut baik kerja sama ini. Tokio Marine Life Insurance Indonesia dengan Futuready menjalin kerja sama yang baik antara penerbit produk dan distributor produk, di mana Tokio Marine Life Insurance Indonesia menyediakan produk yang sangat relevan untuk masyarakat."Dan Futuready menyediakan channel distribusi yang cost effective untuk produk tersebut," pungkas Sendy.(ABD)