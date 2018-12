FinTax Fair 2019 Hadirkan Merry Riana dan Kisah Inspiratifnya

Sejumlah pakar strategi akan membantu Anda dalam menjalankan bisnis pada rangkaian FinTax Fair 2019. Acara akan digelar di Assembly Hall Menara Mandiri lantai 9, Jakarta, pada 17-18 Januari 2019.Salah satu pengisi acara ialah Motivator Wanita nomor satu di Indonesia dan Asia Merry Riana. Dia akan membagikan kisah inspiratif dan strategi menghadapi kerasnya dunia bisnis.Merry Riana berhasil membuktikan diri bahwa sikap pantang menyerah akan memberikan hasil baik. Ia berhasil meraih pendapatan 1 juta dolar Singapura pada usia 26 tahun, meski telah berulang kali gagal menjalani usaha.Perjalanan panjang Merry meraih cita-cita untuk mendapatkan kebebasan finansial di bawah usia 30 tahun dimulai pada tahun 1998. Kala itu ia terpaksa mengungsi ke Singapura karena terjadi krisis moneter di Indonesia yang berujung pada kerusuhan rasial terhadap etnis Tionghoa.Setelah akhirnya berhasil masuk kuliah, ia terpaksa meminjam dana pendidikan dari Pemerintah Singapura sebesar 40 ribu dolar Singapura. Ia juga harus magang di perusahaan produsen semikonduktor untuk mendapatkan penghasilan guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.Selain magang, ia sempat terjun ke dunia investasi dan bisnis. Ia pernah masuk ke dunia multilevel marketing meski akhirnya harus menderita kerugian sebesar 200 dolar. Begitu pula ketika ia coba masuk ke dunia investasi saham yang berakhir pada kerugian senilai 10 ribu dolar.Selain Merry Riana, akan hadir pembicara lainnya, yaitu Direktur Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi Iwan Djuniardi, Founder Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo, World Top Certified Coach CEO & Master Coach of GRATYO Yohanes G. Pauly, Founder Business Wisdom Institute & Host ‘Business Wisdom’ di PASFM Tanadi Santoso, Founder and Director ZAP Finance Prita H Ghoziie, Pelatih Sukses nomor satu Indonesia Tung Desem Waringin, dan Senior Vice President PT Mandiri (Persero) Tbk Adinata Widia.Selain seminar, pengunjung juga bisa mengikuti konsultasi pajak berlisensi. Sesi ini digelar secara gratis. Bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) bisa manfaatkan kesempatan ini. Karena akan ada konsultan pajak berlisensi dari Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) siap membantu merapikan pembukuan.Untuk info lebih lanjut dan promo early bird silakan klik(ROS)