Harga Berbagai Sayuran di Ambon Normal

Harga berbagai jenis sayuran di pasar tradisional Kota Ambon, Maluku, yang ditawarkan para pedagang hingga kini masih tetap normal."Harga sayuran di pasar masih biasa-biasa saja atau normal, apalagi sayur produksi petani seperti bayam, kangkung cabut maupun potong, daun melinjo, dan daun singkong hingga kini masih tetap normal," kata Norma, seorang pedagang yang berjualan di dekat pintu masuk pasar Mardika, dikutip dari Antara, Minggu, 22 April 2018.Dia mengatakan, kalau sayur lokal seperti bayam, sawi, kangkung, daun melinjo, daun singkong pedagang mematok rata-rata Rp5.000 per ikat, ketimun Rp10 ribu per lima buah, pari Rp5.000 per tiga buah, labu siam Rp5.000 per buah.Selain itu sayur kancang panjang yang dipatok bervariasi mulai dari Rp7.000 hingga Rp9.000 per ikat, tomat Rp14 ribu per kg, buah terong Rp5.000 per ikat (empat buah), buah nangka Rp20 ribu per buah.Sedangkan sayur lahan kering yang selama ini di datangkan dari daerah lain, baik Makasar maupun Surabaya seperti wortel Rp25 ribu kg, kol dan kentang rata-rata Rp16 ribu per kg, boncis Rp20 ribu per kg."Sekarang ini sayur cukup banyak, tinggal para kaum ibu yang berbelanja memilih sayur mana yang digemari anggota keluarga di rumah, tinggal membeli," kata Dullah pedagang yang berjualan berdekatan dengan Norma.Jully, ibu rumah tangga yang bermukim di kawasan Batu Meja, Kecamatan Sirimau, saat ditemui usai membeli dua kilogram sayur kacang buncis mengatakan, harga sayur tidak pernah berubah-ubah. Biasanya perubahan harga terjadi karena tidak ada produksi petani lokal."Walaupun normal tetapi rasanya masih mahal juga, apalagi kalau yang didatangkan dari Surabaya atau Makasar," ujarnya.Mudah-mudahan, lanjutnya, harga sayur yang lain terutama sayur-sayur lahan kering seperti kol, kentang, wortel, masih bertahan hingga menjelang ramadan, bahkan hari raya nanti.(SAW)