Harga Daging Ayam Beku di Ambon Rp43 Ribu/Kg

Harga daging ayam beku yang selama ini didatangkan dari Surabaya mulai bergerak naik cukup tajam hingga mencapai Rp43 ribu per kilogram (kg).Hasil pantauan Antara di pasar ikan Mardika maupun di pasar Batu merah, Minggu, 5 Agustus 2018 para pedagang mematok harga daging ayam beku (jenis ayam broiler) saat ini mencapai Rp43 ribu per kg atau naik dari sebelumnya Rp38 ribu per kg."Harga daging ayam beku lagi naik di setra produksi sekarang ini, jadi untuk tidak merugi kita juga harus pandai dalam mematok harga jual kepada para pembeli di Ambon," kata Rustam pedagang ayam beku di pasar Mardika.Walaupun harga ayam beku naik cukup tajam, lanjutnya, tetapi animo para pembeli tetap cukup banyak, sedangkan stok juga cukup banyak untuk mengisi permintaan warga Kota Ambon.Ia menjelaskan para pembeli yang kebanyakan para ibu rumah tangga yang sekali membeli hanya satu hingga dua kilogram untuk keperluan masak di rumah tidak mempengaruhi stok yang ada, tetapi kalau para pengusaha restoran dan perhotelan yang datang membeli, cukup mempengaruhi stok."Yang jelas, bos kami selalu memasok dari Surabaya dalam jumlah yang banyak, jadi permintaan daging ayam beku di Ambon tetap terlayani, sebab bukan kami saja ada juga beberapa pengusaha ayam beku di kota Ambon," ujar dia.Hasil pantauan di pasar ikan Arumbay, ternyata naiknya harga daging ayam beku tidak mempengaruhi harga ikan segar, bahkan harga ikan segar turun tajam terutama ikan sembung jenis momar dan kawalinya."Sekarang ini lagi musim panen ikan momar dan kawalinya maupun ikan karang lainnya, karena itu harga ikan sekarang ini cukup murah," kata Gaspar pedagang ikan di lokasi pasar Arumbay.Para warga yang datang berbelanja ikan segar tinggal memilih, lanjutnya, mau membeli ikan yang mana, ikan momar harganya Rp10 ribu per tumpuk (13 hingga 15 ekor ikan), jumlah ikannya bertambah lebih banyak dibanding dengan kondisi penjualan beberapa hari sebelumnya dimana ikan momar Rp10 ribu per tujuh ekor ukuran ikan yang sama.Begitu juga dengan ikan kawalinya yang biasanya dijual Rp20 ribu per tumpuk (enam hingga tujuh ekor ikan), sekarang Rp20 ribu per 10 hingga 12 ekor ikan ukuran yang sama, bahkan ada yang berani menambah jumlah ikan hingga 15 ekor."Jadi terserah, abang mau membeli ikan jenis apa? Momar atau kawalinya tinggal memilih," katanya.Informasi dari para nelayan, sekarang ini lagi musim panen ikan momar dan kawalinya di semua tempat di perairan Pulau Ambon, jadi ini juga kesempatan bagi para nelayan untuk meraup rejeki.Marry, warga Kudamati, Kecamatan Nusaniwe, pembeli yang ditemui seusai membeli ikan kawalinya mengatakan, ini kesempatan untuk membeli yang berlebihan, berhubung harga cukup murah dan tinggal memilih."Sudah beberapa hari belakangan ini harga ikan momar dan kawalinya turun tajam, namun tidak mempengaruhi harga ikan cakalang yang dianggap masih mahal," ujarnya.Karena itu kami beli ikan momar dan kawalinya dulu, untuk sementara istirahat dulu makan ikan cakalang sebab harga tetap mahal," ujarnya.Harga ikan cakalang segar saat ini di pasar Mardika berkisar antara Rp35 ribu hingga Rp60 ribu per ekor tergantung ukuran, ikan karang jenis bubara Rp40 ribu hingga Rp55 ribu per ekor tergantung ukuran.Hasil pantauan di lokasi penjualan telur ayam ras, turunnya harga ikan tidak mempengaruhi harga telur ayam, bahkan sudah mulai bergerak naik rata-rata Rp1.800 per butir, pada hal dua hari yang lalu masih dijual dengan harga Rp1.700 per butir, daging sapi segar Rp100 ribu per Kg, daging ayam broiler segar hasil peternak lokal Rp50 ribu hingga Rp55 ribu per ekor tergantung ukuran, dan daging ayam kampung Rp85 ribu hingga Rp90 ribu per ekor tergantung ukuran.(SAW)