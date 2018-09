Makassar New Port Beroperasi Awal 2019

: Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menyampaikan proyek pembangunan Makassar New Port (MNP) telah mencapai 90 persen. Ia berharap MNP dapat meningkatkan efisiensi arus logistik di Makassar, Sulawesi Selatan."Tujuannya ialah bagaimana efesiensi itu tercapai, bagaimana kecepatan proses bongkar muat itu tercapai. Akhirnya membuat ekspor kita lebih banyak dan kalau ekspornya banyak, nanti investasi industri di Makassar ini bertambah," kata Budi melalui keterangan resmi, Kamis, 13 September 2018.Menurut dia, MNP dapat meningkatkan efisiensi biaya logistik dan dapat bertambah jika industri logistik dengan pengelolanya PT Pelindo IV bekerja sama dengan baik. MNP memiliki dermaga sepanjang 360 meter. Dengan begitu, pelabuhan tersebut akan memiliki kapasitas penumpukan peti kemas mencapai 1,5 juta TEUs per tahun.Ia optimistis pembangunan salah satu Proyek Strategis Nasional di kawasan timur Indonesia itu bisa selesai tepat waktu. "Dengan begitu, MNP tahun ini dapat diresmikan Presiden Joko Widodo dan awal 2019 dipastikan beroperasi secara optimal," pungkasnya.Dirut PT Pelindo IV Doso Agung mengatakan hingga 11 September 2018, progres pembangunan MNP tahap IA telah mencapai 82,86 persen, terdiri atas paket A 94,84 persen, paket B 82,58 persen, dan paket C 64,84 persen. ((AHL)