Bawang Merah Tembus Rp35 Ribu/Kg di Pasar Induk Kramat Jati

Komoditas bawang merah mengalami kenaikan harga jelang tutup tahun 2018. Rata-rata kenaikan berkisar Rp2.000 hingga Rp3.000 per kilogram (kg)."Bawang merah super sudah naik dari sebelum Natal, sekarang jadi Rp35 ribu per kg dari sebelumnya Rp32 ribu per kg," ujar pedagang sayuran Dasimah kepada Medcom.id, di Pasar Induk Keramat Jati, Jakarta, Kamis, 26 Desember 2018.Harga bawang merah ukuran kecil dijual lebih murah seharga Rp30 ribu per kg. Namun demikian, nilai harga tersebut setelah mengalami kenaikan dari semula Rp28 ribu per kg.Menurut Dasimah harga eceran bawang merah yang dikenakan tersebut dinilai masih tetap stabil. Sebab, kenaikan harga bawang memang terjadi setiap momentum Natal dan perayaan akhir tahun."Pasokan bawang dari Brebes memang belum banyak, kalau sudah musim panen harganya turun lagi bisa sampai Rp15 ribu per kg," ucapnya.Harga bawang merah yang tinggi ini ini diperkirakan bakal bertahan hingga awal tahun. Terlebih, cuaca yang memasuki musim penghujan turut dianggap mempengaruhi kualitas barang."Hari kemarin dengan hari ini saja sudah beda harganya, bawang merah masih mahal mungkin sampai Imlek 2019," pungkasnya.(SAW)