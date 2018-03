Pekan Ini, DPR Tentukan Gubernur dan Deputi Gubernur BI

: Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan menentukan siapa yang akan menduduki jabatan Gubernur dan Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) pekan ini. Saat ini ada satu calon Gubernur BI dan tiga calon sebagai Deputi Gubernur bank sentral.Seperti diketahui, satu nama calon Gubernur BI yaitu Perry Warjiyo, sedangkan ketiga calon Deputi Gubernur BI yakni Dody Budi Waluyo, Doddy Zulverdi, dan Wiwiek Sisto Widayat. Seluruh nama-nama tersebut diajukan langsung oleh Presiden Joko Widodo.Nantinya para calon akan melalui uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) di Komisi XI DPR. Selanjutnya Komisi XI akan melakukan pemilihan siapa nama yang akan disetujui mengisi dua posisi di BI untuk masa jabatan 2018-2023.Menurut jadwal yang diterima Medcom.id, Senin 26 Maret 2018, fit and proper test akan didahului oleh Rapat Dengan Pendapat Umum (RDPU) dari pakar. Sejumlah pakar yang dipanggil di antaranya adalah Boediono, Tony Prasetiantono, dan Rizal Ramli.Adapun menurut sumber Medcom.id, fit and proper test kepada tiga calon Deputi Gubernur BI akan dilakukan pada Selasa 27 Maret dalam satu hari. Sementara untuk calon Gubernur BI, uji kepatutan dan kelayakan akan dilakukan sehari setelahnya atau pada Rabu 28 Maret.Kemudian pada Kamis 29 Maret, Komisi XI akan menentukan pilihannya baik untuk jabatan Gubernur maupun Deputi Gubernur BI. Hasil pilihan ini akan dibawa ke Rapat Paripurna yang dijadwalkan akan digelar pada awal April.Saat ini Perry masih menjabat sebagai Deputi Gubernur BI sampai dengan April 2018 ini. Perry sebelumnya pernah menjabat sebagai Asisten Gubernur untuk perumusan kebijakan moneter, makroprudensial dan internasional BI.Adapun Dody Budi Waluyo saat ini menjabat Kepala Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter. Sementara Doddy Zulverdi menjabat sebagai Kepala Departemen Pengelolaan Moneter BI sejak 2015 dan Wiwiek Sisto sebelumnya merupakan Kepala Perwakilan BI Jawa Barat.(AHL)