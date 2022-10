Airlangga Ajak Masyarakat Indonesia di New York Bahas KTT G20

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto membahas persiapan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 saat melakukan pertemuan dengan masyarakat Indonesia yang tinggal di wilayah New York City, Amerika Serikat (AS) "Kunjungan kali ini bertujuan untuk menggalang dukungan Amerika Serikat terhadap Keketuaan Indonesia dalam G20," kata Menko Airlangga, dilansir dari Antara, Minggu, 30 Oktober 2022.Selain itu, dalam pertemuan ini juga membahas situasi demokrasi, iklim investasi, program unggulan bagi angkatan kerja, dan visi perdagangan Indonesia ke depan. Terkait isu demokrasi, masyarakat dan diaspora Indonesia di New York City, berharap agar situasi Indonesia tetap aman, damai dan stabil, utamanya menjelang pemilihan umum (pemilu) 2024.Mengenai isu iklim investasi dan potensi ekspor, beberapa peserta berharap agar pemerintah Indonesia terus meningkatkan kapasitas para produsen nasional agar dapat menghasilkan komoditas unggulan yang berdaya saing di tingkat internasional.Menanggapi harapan itu, Airlangga menyampaikan pemerintah telah menyelenggarakan berbagai program untuk meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Indonesia."Program Kartu Prakerja dan kerja sama sekolah vokasi dengan pelaku bisnis merupakan salah satu dari berbagai program unggulan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas SDM Indonesia," kata Menko Airlangga.Adapun dalam pertemuan ini juga dihadiri oleh Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, serta sekitar 50 orang yang berasal dari berbagai perwakilan komunitas WNI atau diaspora Indonesia di New York, yang meliputi, Nusantara Foundation, Perwakrin USA, Maesa Amerika, Paguyuban Cakra, dan Persadaan Bangso Batak.Selain itu, juga Keluarga Katolik Indonesia, Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan, Indonesian Senior Club, Indonesian House of New York, Indonesia Professional Association, dan mahasiswa yang tergabung dalam PERMIAS NYC.