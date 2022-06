BI Catat Aliran Modal Asing Masuk Rp10,37 Triliun di Pekan Ini

(ABD)

Jakarta: Bank Indonesia (BI) melaporkan terdapat aliran modal asing masuk senilai Rp10,37 triliun ke pasar keuangan domestik pada pekan ini untuk periode 30 Mei-2 Juni 2022. Modal asing masuk terbesar ke pasar Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp5,94 triliun , sementara sisanya masuk ke pasar saham sebanyak Rp4,43 triliun.Mengutip Antara, Sabtu, 4 Juni 2022, dengan demikian secara keseluruhan, Direktur Eksekutif Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono mengungkapkan, tercatat modal asing keluar neto senilai Rp94,32 triliun dari pasar SBN, sedangkan terdapat aliran modal asing masuk neto Rp64,13 triliun di pasar saham sejak 1 Januari sampai 2 Juni 2022.Sementara itu, ia menambahkan, premi risiko investasi atau Credit Default Swap (CDS) Indonesia lima tahun naik ke level 103,8 basis poin (bps) per 2 Juni 2022 dari 102,11 bps per 27 Mei 2022. Sedangkan imbal hasil SBN tenor 10 tahun menurun dari level tujuh persen pada penutupan perdagangan Kamis, 2 Juni menjadi 6,98 persen pada Jumat pagi.Angka tersebut masih cukup jauh jika dibandingkan dengan imbal hasil obligasi Amerika Serikat (AS) tenor 10 tahun yang berada di level 2,098 persen. Dengan derasnya aliran modal asing yang masuk, nilai tukar rupiah pun dibuka sedikit menguat pada Jumat pagi di level Rp14.420 per USD dari level penutupan sebelumnya di Rp14.480 per USD. Indeks dolar AS juga tercatat menguat ke level 101,82.BI akan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah dan otoritas terkait untuk tetap mendorong pertumbuhan ekonomi di tengah tekanan eksternal yang meningkat, serta terus mengoptimalkan strategi bauran kebijakan guna menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan demi mendukung pemulihan ekonomi lebih lanjut.