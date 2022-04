Indef: RI Harus Manfaatkan 3 Peluang di G20 untuk Sektor Perdagangan

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

: Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Djulfian Syafrian menyampaikan Indonesia harus memanfaatkan tiga peluang pada forum G20 untuk sektor perdagangan dalam negeri."Pertama adalah promosi berbagai potensi yang dimiliki Indonesia, khususnya terkait dengan ekspor ke negara mitra dan juga wisata Tanah Air," kata Djulfian dihubungi Antara, Jumat, 15 April 2022.Menurut Djulfian, jika peluang tersebut dioptimalkan maka akan dapat mengurangi defisit perdagangan Indonesia sebagai akibat dari meningkatnya kinerja ekspor dan juga pariwisata Kemudian yang kedua adalah dengan mencari berbagai peluang di negara-negara lain, sehingga membuka ruang bagi perusahaan Tanah Air agar dapat melebarkan sayap bisnis mereka ke negara-negara mitra."Sejauh ini sedikit sekali perusahaan kita yang bisa merambah pasar internasional apalagi global. Banyak perusahaan kita masih jago kandang, hanya mengandalkan pasar domestik," papar Djulfian.Ia menambahkan, tentu Indonesia akan sangat bangga jika bisa melihat berbagai perusahaan Tanah Air dapat masuk dan menaklukkan pasar asing. Terakhir yang perlu dilakukan, menurut Djulfian, adalah menarik berbagai investasi agar masuk ke Indonesia."G20 pada dasarnya adalah kumpulan negara-negara yang sangat berpotensi menjadi investor-investor kakap. Oleh karena itu, Indonesia mesti proaktif untuk menangkap para kakap ini agar dapat melabuhkan dananya di Indonesia," ungkap Djulfian.Diketahui Indonesia akan memegang Presidensi Group of Twenty (G20) di mana hal itu merupakan kali pertama Indonesia terpilih sebagai pemegang kursi Presidensi G20 sejak G20 dibentuk pada 1999.Terdapat sembilan negara anggota yang diundang pada KTT G20 yang diselenggarakan di Bali November 2022 mendatang.Perwakilan tersebut antara lain Spanyol, Ketua Uni Afrika, Ketua The African Union Development Agency-NEPAD (AU-NEPAD), Ketua Association of South East Asian Nation (ASEAN), Belanda, Singapura, Persatuan Emirat Arab, Ketua The Caribbean Community, dan Ketua Pacific Island Forum (PIF).