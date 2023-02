RI Bangga! UNESCO Sebut Program Kartu Prakerja Sukses Bawa Perubahan Besar

Program Kartu Prakerja kurangi ketimpangan





Jakarta: Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa alias United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) mengapresiasi Program Kartu Prakerja yang dikeluarkan Pemerintah Indonesia."Program Kartu Prakerja berhasil memanfaatkan teknologi digital dan menjadi game changer atau membawa perubahan besar dalam upaya meningkatkan pembelajaran bagi orang dewasa di luar pendidikan formal," kata Direktur UNESCO Institute for Lifelong Learning David Atchoarena dalam keterangan tertulis yang diterima Medcom.id, Senin, 13 Februari 2023.Dalam acara pendukung Sidang ke-61 Komisi Pembangunan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa (UN CSocD-61 PBB) yang digelar di New York, Amerika Serikat tersebut, David mengungkapkan penggunaan teknologi digital dalam pelaksanaan Program Kartu Prakerja mampu memberikan kualitas yang setara dan kemudahan dalam melakukan pelatihan bagi seluruh peserta termasuk perempuan dan penyandang disabilitas.Pada saat yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, Program Kartu Prakreja dibuat Pemerintah Indonesia dalam rangka sebagai upaya untuk mengurangi ketimpangan serta memberikan akses yang sama untuk skilling, reskilling, dan upskilling.Airlangga pun turut mengajak seluruh stakeholders untuk berkomitmen dan berkolaborasi dalam mendorong penyediaan akses pendidikan yang optimal dan setara bagi seluruh masyarakat."Pemerintah Indonesia bekerja sama dengan UNESCO Institute for Lifelong Learning dan UN Women menyelenggarakan acara ini untuk membuka diskusi, berbagi pengalaman dan pembelajaran. Saya berharap dapat dilakukan diskusi yang bermanfaat serta menarik," tuturnya.Kartu Prakerja merupakan program Government to People yang diinisiasi pemerintah dengan memanfaatkan teknologi digital secara end to end. Hasilnya, Program Kartu Prakerja terbukti mampu meningkatkan kompetensi, keterampilan, produktivitas, dan daya saing peserta dengan mendorong aspek pendidikan, kebekerjaan, serta memantik kewirausahaan Sejak diluncurkan hingga 2022, Program Kartu Prakerja sendiri telah memberikan manfaat kepada lebih dari 16,4 juta peserta di seluruh wilayah di Indonesia. Para peserta didominasi oleh kaum perempuan yang mencapai sebanyak 51 persen, sementara itu tiga persen lainnya merupakan penyandang disabilitas.Lebih lanjut, Program Kartu Prakerja juga telah mampu mendorong kebekerjaan dan kepemilikan usaha kecil bagi sepertiga dari jumlah penerima tersebut.