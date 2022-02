Pemerintah Diminta Siapkan Mitigasi Hadapi Risiko Global ke Perekonomian

Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto mengatakan, sejumlah risiko global yang membanyangi antara lain kenaikan harga minyak, inflasi tinggi, hingga Jakarta: Pemerintah diminta untuk menyiapkan mitigasi risiko untuk menghadapi berbagai perkembangan yang terjadi di level global. Pasalnya, bukan hanya Omicron yang bisa memperlambat laju ekonomi , namun juga berbagai risiko dari negara lain.Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto mengatakan, sejumlah risiko global yang membanyangi antara lain kenaikan harga minyak, inflasi tinggi, hingga isu tapering off di Amerika Serikat (AS)

Ia menjelaskan, kenaikan harga komoditas di pasar global tentunya akan berpengaruh terhadap perekonomian domestik. Salah satunya adalah kenaikan inflasi seperti yang terjadi di beberapa negara maju, meskipun juga ada dampak positifnya.

Sementara itu, rencana tapering off oleh bank sentral AS, The Fed juga patut diwaspadai pemerintah. Dengan inflasi AS yang cukup tinggi, maka The Fed akan mengurangi pembelian surat utang pemerintah yang kemudian berimplikasi pada kenaikan suku bunga Fed Fund Rate.

(ABD)

"Kita harus memastikan pemerintah tidak cukup hanya me-list risiko ini, tapi yang penting adalah mitigasinya harus cukup, harus disiapkan bagaimana strateginya," kata dia, dalam video conference, Selasa, 8 Februari 2022."Dari sisi ekspor, karena ekspor kita sebagian besar komoditas dapat wind fall, tapi di sisi lain inflasinya juga sudah mengintai. Walaupun secara total kita inflasinya menjadi sangat tinggi enggak juga begitu ya karena daya belinya masih rendah," ungkapnya."Implikasinya di kita tentu akan terjadi gejolak walaupun momentumnya tidak akan lama. Saya sepakat dengan pemerintah bahwa kita relatif siap, cadangan devisa tinggi, tapi harus ada catatan kalau momentum itu berbarengan dengan masalah geopolitik, kenaikan harga komoditas tadi harus disiapkan skenario juga supaya benar-benar kita bisa mengendalikan dari dampak tapering ini," pungkas dia.