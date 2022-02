Kemenkeu Pede Obligasi RI Masih Dilirik Investor Global

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu meyakini obligasi pemerintah yang menjadi instrumen penarikan utang untuk membiayai defisit fiskal masih menarik di mata investor global pada tahun ini.Ia mengatakan imbal hasil yang ditawarkan Surat Utang Negara (SUN) maupun Surat Berharga Negara (SBN) tetap menarik, meski terdapat risiko arus modal keluar akibat normalisasi kebijakan moneter bank sentral Amerika Serikat, The Fed."Harapan kita untuk bonds (obligasi) masih cukup menarik untuk Indonesia. Tapi kita harus tetap antisipasi," kata Febrio, dilansir dari Antara, Kamis, 10 Februari 2022.Febrio memproyeksikan obligasi pemerintah masih bagus karena sudah banyak arus modal keluar Indonesia pada 2020 dan 2021. Pada 2020, arus modal keluar karena terdapat ketidakpastian yang cukup tinggi akibat covid-19. Sementara di 2021 arus modal keluar lebih banyak disebabkan oleh sentimen investor terhadap isu tapering off The Fed.Kedua hal tersebut membuat kepemilikan asing terhadap obligasi negara Indonesia mengerucut menjadi hanya 20 persen. Namun di 2022, sentimen investor terhadap covid-19 dan tapering off The Fed tidak setinggi dua tahun sebelumnya."Jadi memang kalau capital outflow sudah terjadi di 2020. Tapi untuk ke depan tampaknya ditopang sentimen dan kenaikan suku bunga sudah banyak ter-price in. Jadi saya mungkin melihatnya sedikit lebih optimistis," ucap Febrio.Faktor serupa juga terjadi di pasar saham Indonesia yang kini kembali unggul karena pertumbuhan ekonomi sudah mulai kembali kepada level sebelum covid-19. Meskipun demikian, ia mengakui di sisi lain pasar saham turut dipengaruhi oleh pergerakan saham secara global."Tapi Indonesia dengan pertumbuhan ekonomi positif dan stabil, ini jadi narasi tersendiri. Kita lihat pertumbuhan ekonomi dicerminkan oleh pertumbuhan aktivitas ekonomi oleh korporasi terutama perusahaan yang listed di bursa saham," ucapnya.Febrio berujar, performa perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) mulai pulih sejak 2021 yang tampak dari kinerja positif perseroan. Ia berharap perseroan yang telah melantai di bursa dapat melanjutkan kinerja positif 2022 dengan semakin terkendalinya covid-19."Pertumbuhan ekonomi diharapkan sudah bisa di atas lima persen sehingga aliran modal ke saham cukup kuat untuk 2022. Dan sudah kita lihat dalam satu bulan terakhir aliran cukup kuat walaupun sentimen dari global masih cukup volatile. Ini yang memang akan kita pantau ke depan," pungkas Febrio.