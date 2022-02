Sri Mulyani Waspadai Lonjakan Utang di Banyak Negara

Jakarta: Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mewaspadai lonjakan utang di banyak negara akibat krisis pandemi covid-19. Kewaspadaan itu penting agar tidak merembet ke dalam negeri.

"Bahkan banyak emerging country (negara-negara berkembang) sekarang yang debt to GDP ratio-nya mendekati atau bahkan mencapai 90 persen dari GDP," tuturnya.



Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menjelaskan, sebenarnya lonjakan utang di tengah pandemi covid-19 merupakan hal yang wajar. Karena hal tersebut bertujuan untuk mempertahankan perekonomian domestik negara mereka agar tidak terjadi krisis berkepanjangan.

"Sehingga debt to GDP ratio mereka melonjak tinggi, bahkan sebagian dari negara-negara itu debt to GDP ratio sebelum covid-19 sudah lebih tinggi dari Indonesia. Indonesia dalam hal ini debt to GDP ratio ada di kisaran 28 sampai 30 persen, dan sekarang naik di sekitar 40 sampai 41 persen," pungkas Sri Mulyani.

"Kita pertimbangkan ini di dalam terus menjaga ekonomi Indonesia, karena ekonomi Indonesia sama seperti semua ekonomi di dunia yang terbuka. It's always affected dari environment yang kita sekarang perhatikan," ujar Sri Mulyani dalam BRI Microfinance Outlook secara virtual, Kamis, 10 Februari 2022.Indonesia pun demikian, dimana rasio utang terhadap PDB saat ini sudah mencapai 41 persen dari batas maksimalnya sebesar 30 persen. Namun demikian, Indonesia dinilai mampu menahan laju utang dibandingkan negara lain."Indonesia menambah sekitar 10,8 persen defisitnya. Apakah itu besar? Besar untuk ukuran kita karena debt to GDP ratio kita yang tadinya ada di kisaran 30 persen sekarang 41 persen. Tapi kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain yang defisitnya melebar lebih dari 10 persen, maka kita menyadari Indonesia tidak satu-satunya yang menggunakan countercyclical," tegas Sri Mulyani.Misalnya Filipina yang angka defisitnya naik hingga 13,4 persen. Kemudian Arab Saudi yang naik hingga 14 persen, Afrika Selatan naik 19 persen, Brasil melonjak 19 persen, serta India yang defisitnya melebar hingga 24 persen hanya dalam waktu dua tahun akibat covid-19.