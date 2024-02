Imbas Resesi Jepang, Perdagangan Batu Bara hingga Nikel Bakal Terganggu

Ekspor perhiasan terkena imbas

(ANN)

Jakarta: Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan imbas resesi Jepang akan terasa bagi Indonesia. Khususnya dalam hal perdagangan internasional.Seperti diketahui, Jepang secara tak terduga jatuh ke dalam resesi setelah perekonomiannya menyusut selama dua kuartal berturut-turut. Produk Domestik Bruto (PDB) negari Sakura tersebut mengalami kontraksi yang lebih buruk dari perkiraan sebesar 0,4 persen dalam tiga bulan terakhir 2023, dibandingkan tahun sebelumnya."Jadi situasi resesi yang ada di Jepang ini bisa berpengaruh cukup besar bagi kinerja ekspor Indonesia karena Jepang adalah negara mitra tradisional," kata Bhima kepada Medcom.id, Kamis, 15 Februari 2023.Beberapa produk ekspor Indonesia yang mungkin terdampak disebutnya adalah batu bara. Ekspor batu bara ke Jepang saat ini tercatat USD8,8 miliar. Kemudian disusul oleh komponen elektronik yang angkanya cukup besar USD1,5 miliar dan ekspor nikel yang saat ini nilainya sekitar USD1,2 miliar.Tak hanya itu, ekspor perhiasan juga akan terkena imbasnya. Saat ini nilai ekspor perhiasan ke Jepang sekitar USD1,2 miliar. Serta ekspor barang-barang dari kayu dan turunannya yang saat ini berkisar USD1 miliar, dan ekspor perikanan sekitar USD509 juta."Nah jadi ini adalah list barang-barang yang mungkin akan terdampak karena nilainya sangat besar," sebut dia.Menurut resesi Jepang juga diperburuk dengan kondisi domestik yaitu demografi kependudukan Jepang, yang didominasi oleh usia nonproduktif."Di Jepang juga di semakin diperburuk ya oleh demografi yang semakin besar usia non produktif atau lansianya jadi berpengaruh ke konsumsi domestik," ucap dia.