Mendag: Pemenuhan Suplai Bahan Pokok Kunci Utama Penurunan Inflasi

Baca juga: Begini Langkah Pemerintah Genjot Daya Beli Masyarakat

Lonjakan harga dalam batas wajar

(ANN)

Jakarta: Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menyampaikan kunci keberhasilan capaian inflasi tahunan 2023 adalah pemenuhan suplai bahan pangan pokok.Seperti diketahui, inflasi tahunan 2023 berhasil turun jauh dibandingkan 2022 dari 5,51 persen menjadi 2,61 persen."Inflasi tahun ini bagus banget. Suplainya kalau supply-nya sudah lebih pasti turun. Ini kan supply dan demand saja. Beras sudah turun berarti sudah panen, ada beberapa daerah yang sudah panen padi kan, supply-nya banyak harganya pasti tidak naik,” kata Zulhas seusai meninjau harga bahan pangan pokok di Pasar Palmerah, Jakarta, dilansir Antara, Kamis, 4 Januari 2024.Penurunan inflasi tahunan tersebut, kata Zulkifli, juga diikuti oleh rendahnya inflasi Desember 2023 meski ada momentum Natal dan tahun baru. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi Desember 2023 hanya 0,41 persen jika dibandingkan November 2023 atau 2,61 persen jika dibandingkan dengan tahun lalu."Sungguh kita bersyukur kita dalam meng-handle Nataru tahun ini, pemerintah artinya bukan hanya Kemendag, pemerintah itu ya Bapanas, Menteri Dalam Negeri, Menteri Perdagangan, Menteri Pertanian, atasnya Menko atasnya lagi Pak Presiden, berhasil meng-handle, sehingga inflasi Desember untuk menghadapi Nataru terendah selama beberapa tahun terakhir, hanya 0,41. Artinya Natal Tahun Baru, kita sukses meng-handle harga,” ungkap dia.Meski sejumlah bahan pokok mengalami lonjakan harga pada periode tertentu, lanjutnya, hal itu masih dalam batasan yang wajar mengingat ada perubahan cuaca yang berakibat pada turunnya produksi.Terjaganya harga bahan pokok, dikatakan pria yang kerap disapa Zulhas juga berlanjut pada awal tahun baru. Seperti harga ayam potong di Pasar Palmerah ukuran 900 gram sampai 1,4 kilogram yang dijual dengan harga Rp33 ribu.Lalu harga telur ayam sebesar Rp27 ribu per kg, dijual sedikit di bawah harga acuan pemerintah yakni Rp28 ribu per kg. Harga cabai keriting merah yang sudah mulai turun dibandingkan 3 minggu lalu dari Rp120 ribu menjadi Rp70 ribu hingga Rp80 ribu per kg."Tapi di beberapa daerah di Jawa itu sudah Rp40 ribu. Sumatera juga murah sekali karena Aceh panen raya, cabe di tingkat petani Rp15 ribu, itu rugi ya. Di Aceh cabai Rp25 ribu,” sebut dia."Beras stabil, tadi dengar sendiri harganya tidak naik lagi tapi masih harga tinggi. Tapi sudah tidak naik lagi. Bawang saya kira juga stabil. Itulah teman-teman di awal 2024 ini harga-harga sembako, inflasi, bisa dikendalikan dengan baik kita cek langsung,” ujar dia.