Pertumbuhan Ekonomi RI Setimpal dengan Biaya Pemulihan

(Des)

Jakarta: Ekonom Makroekonomi dan Pasar Keuangan LPEM UI Teuku Riefky menilai biaya yang dikeluarkan pemerintah untuk memulihkan ekonomi di 2021 sebanding dengan hasil yang dicapai."Uang yang dikeluarkan itu saya rasa sudah sebanding dengan pemulihan yang kita dapat di 2021," kata Riefky kepada Media Indonesia, Kamis, 17 Februari 2022.Gelontoran dana yang diberikan pemerintah untuk menopang pemulihan juga berhasil mengerek ekonomi nasional ke level sebelum pandemi. Riefky berujar, stimulus yang diberikan relatif besar di tengah keterbatasan fiskal negara."Indonesia memiliki ruang fiskal yang relatif terbatas, sehingga kalau kita compare size of stimulus dengan kapasitas fiskal, ini sudah cukup besar dan dalam konteks pemulihan di 2021 itu sudah cukup baik," jelasnya.Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebelumnya mengungkapkan biaya pemulihan ekonomi Indonesia menyentuh USD45,9 miliar, setara Rp655,56 triliun (kurs Rp14.282) di 2021. Nilai itu mencapai 23,6 persen dari total pengeluaran negara."Alhasil pada 2021 ekonomi Indonesia berhasil tumbuh 3,65 persen, ini setelah kontraksi pada 2020 sebesar minus 2,07 persen," ungkapnya dalam Finance Track G20 bertema Managing Risk of the Exit Policy Dynamics through More Diversified Currency to Support Global Trade and Investment.Sri Mulyani mengatakan, dana yang dikeluarkan pemerintah untuk mendorong pemulihan ekonomi itu turut ditopang oleh perbaikan kinerja di sisi produksi lintas sektoral dan permintaan. Sektor tersebut menurutnya memainkan peranan penting dalam pemulihan yang terjadi.Dihubungi terpisah, periset dari Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengungkapkan, capaian pemulihan ekonomi yang terjadi di 2022 tak semata bersumber dari dana yang dikeluarkan pemerintah. Menurutnya, penanganan pandemi covid-19 yang baik juga menjadi kunci utama pemulihan yang terjadi."Pada tahun lalu, pascagelombang kedua berangsur mereda, kita melihat adanya percepatan dari proses vaksinasi di beberapa daerah," kata Yusuf.