Tidak Boleh Ada Negara yang Tertinggal dalam Pemulihan Ekonomi Dunia

Jakarta: Indonesia sebagai Presidensi G20 dalam semangat Recover Together, Recover Stronger kembali menekankan pentingnya penguatan arsitektur dan ketahanan sistem keuangan internasional di tengah berbagai risiko global. Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menegaskan tidak ada negara yang tertinggal dan ditinggalkan menuju Stabilitas Sistem Keuangan (SSK) sebagai salah satu prasyarat mencapai pemulihan ekonomi dunia yang berkelanjutan dan inklusif."Termasuk bagi negara berpenghasilan rendah dalam mengatasi pandemi," ungkap BI dan Kemenkeu dalam pertemuan ketiga G20 International Financial Architecture Working Group (IFAWG), dikutip dari keterangan resmi, Minggu, 27 Maret 2022.IFAWG merupakan tim kerja G20 yang berfokus untuk memperkuat komitmen dukungan bagi negara berpenghasilan rendah dan rentan, serta meningkatkan ketahanan dan mendorong SSK internasional.Adapun hasil pembahasan IFAWG di bawah Presidensi G20 Indonesia ini akan dilaporkan untuk mendapatkan arahan lebih lanjut dari Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral negara G20 pada pertemuan April 2022 di Washington DC, Amerika Serikat.Dalam dua hari pertemuan, beberapa topik bahasan yang mengemuka, antara lain, pertama, dukungan G20 kepada negara berpenghasilan rendah dalam menghadapi kerentanan perekonomian dan mengatasi dampak pandemi, termasuk upaya meningkatkan ketahanan sistem keuangan melalui penguatan jaring pengaman keuangan global."IFAWG terus mendorong komitmen tersebut melalui penyaluran IMF Special Drawing Right (SDR) oleh negara yang memiliki posisi keuangan eksternal yang kuat," tuturnya.IFAWG juga menyambut baik kesiapan operasionalisasi IMF Resilience and Sustainability Trust (RST) sebagai salah satu opsi penyaluran SDR guna menanggulangi permasalahan pendanaan jangka panjang, khususnya untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan respons dalam menghadapi pandemi serta penanganan perubahan iklim.Kedua, upaya G20 meningkatkan peran Multilateral Development Bank (MDBs) dalam mendukung agenda pembangunan. IFAWG menekankan pentingnya inovasi model pembiayaan dengan tetap mempertimbangkan kapasitas serta tata kelola dari masing-masing MDB.Ketiga, upaya G20 menjaga stabilitas sistem keuangan di tengah dinamika aliran modal antar negara melalui penguatan bauran kebijakan yang diperlukan khususnya di negara berkembang. IFAWG mendiskusikan pengembangan Macro Financial Stability Policy Framework (MFSPF) oleh Bank for International Settlement (BIS) dan Integrated Policy Framework (IPF) oleh IMF."Kedua kerangka bauran kebijakan tersebut diharapkan dapat membantu negara-negara dalam memahami interaksi antara berbagai kebijakan, termasuk moneter, fiskal, makroprudensial, kebijakan nilai tukar, dan kebijakan pengelolaan aliran modal dalam mengatasi tekanan yang bersumber dari volatilitas aliran modal dan nilai tukar," urai rilis tersebut.Keempat, dilakukannya asesmen terkini atas kondisi kerentanan utang negara berpenghasilan rendah serta bagaimana memperkuat pengelolaan utang bagi negara-negara tersebut. Kelima, IFAWG menekankan pentingnya transparansi data utang, praktek yang bertanggung jawab atas pembiayaan berjaminan khususnya bagi negara berpenghasilan rendah dan negara berkembang.Selanjutnya rangkaian IFAWG akan dilaksanakan melalui pertemuan 4th IFAWG di Korea Selatan pada 16-17 Juni 2022 dengan tema 'Strengthening Financial Resilience, Diversified Currency in Trade and Finance, MDBs Capital Adequacy Framework, Capital Flows'.