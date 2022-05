Banggar DPR Beri Pemerintah Ruang Lakukan Perubahan di APBN 2022

"Berdasarkan Pasal 42 Undang Undang No 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022 memberikan ruang bagi pemerintah dan DPR untuk melakukan perubahan atas postur APBN 2022," kata Said, dalam keterangan tertulisnya, Kamis, 19 Mei 2022. Jakarta: Ketua Badan Anggaran DPR RI MH Said Abdullah memberikan ruang bagi pemerintah untuk melakukan perubahan atas postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022 . Hal itu lantaran terdapat indikator asumsi ekonomi makro yang bergeser dari asumsi awal, yakni perubahan harga ICP."Berdasarkan Pasal 42 Undang Undang No 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022 memberikan ruang bagi pemerintah dan DPR untuk melakukan perubahan atas postur APBN 2022," kata Said, dalam keterangan tertulisnya, Kamis, 19 Mei 2022.

"Dan meningkatnya belanja negara secara signifikan untuk membayar subsidi/kompensasi karena kenaikan harga ICP," tuturnya.



Dijelaskan lebih lanjut pada ayat 2 Pasal 42 Undang Undang No 6 Tahun 2021 bahwa 'Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keputusan yang tertuang di dalam kesimpulan Rapat Kerja Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat dengan Pemerintah'.



"Yang diberikan dalam waktu tidak lebih dari 2x24 jam setelah usulan disampaikan pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat," ucapnya.



Mengacu pada ketentuan itu, harga ICP Indonesia telah melonjak drastis dari asumsi awal yang ditetapkan pada APBN 2022. Sejalan dengan itu, rupiah dibayangi bergeser dari asumsi nilai tukar yang dipatok oleh APBN, serta potensi naiknya imbal hasil pada SBN Indonesia, khususnya yang denominasi USD sebagai dampak kenaikan suku bunga acuan yang diputuskan The Fed.



"Meskipun sejauh ini depresiasi rupiah terhadap USD relatif masih kecil. Selebihnya berbagai indikator asumsi ekonomi makro lainnya cenderung ceteris paribus," ungkapnya.



Ia menambahkan perubahan dari ICP berkonsekuensi lebih jauh pada postur APBN. Hal ini yang menyebabkan kedaruratan pada APBN 2022. Perubahan yang jelas akan terjadi yakni pada postur belanja Kementerian dan lembaga (k/l) dan belanja non k/l. Perubahan belanja k/l dan non k/l juga akan memiliki mata rantai dengan perubahan target pendapatan negara.

Karena pangkal persoalan bermula dari perubahan harga minyak dunia, lanjutnya, maka dasar perubahan pertama yang harus dilakukan pada APBN 2022 adalah perubahan asumsi ICP. Pemerintah mengusulkan perubahan ICP dari US63 per barel menjadi kisaran USD95 sampai USD105 per barel.



"Konsekuensi dari kita mengadaptasi perubahan ICP yang makin besar, maka belanja subsidi dan kompensasi energi otomatis juga makin meningkat," jelasnya.



Lebih lanjut, ia mengatakan, yang patut disyukuri ialah penambahan beberapa pos belanja negara dapat dipenuhi dengan perkiraan pendapatan negara yang bertambah. Pemerintah memperkirakan kenaikan pendapatan negara menjadi Rp2.266 triliun dari perencanaan semula pada APBN 2022 sebesar Rp1.846 triliun.



"Naiknya pendapatan negara disumbangkan dari penerimaan pajak maupun PNBP atas kenaikan berbagai komoditas ekspor yang menjadi andalan kita seperti CPO dan batu bara," tuturnya.



Adapun dengan perubahan komposisi pendapatan dan belanja negara, puji syukur defisit APBN sebagaimana usulan pemerintah malah bisa lebih rendah, dari semula 4,85 persen PDB menjadi kisaran 4,3 sampai 4,5 persen PDB.



"Lebih rendahnya perubahan rencana defisit 2022 ini makin memudahkan pemerintah softlanding ke posisi di bawah tiga persen PDB pada tahun depan," pungkasnya.

Ketentuan ayat 1 pasal 42 Undang Undang No 6 Tahun 2021 menyatakan 'Dalam keadaan darurat, pemerintah dapat melakukan langkah-langkah antisipasi dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat'. Makna darurat sebagaimana yang dimaksud dijelaskan dalam penjelasan ayat 1 adalah salah satu indikator adanya deviasi asumsi dasar makro."Perubahan pada belanja k/l dan non k/l serta pendapatan negara berkonsekuensi pula pada perubahan defisit APBN 2022," kata Said.