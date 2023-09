KTT ASEAN Diklaim Beri Pengaruh hingga Masyarakat Lapis Bawah, Apa Iya?

"Ya kalau kesepakatan (KTT ASEAN) menuju kepada pusat pertumbuhan, itu pasti berkaitan masyarakat bawah," kata Moeldoko, saat meninjau ruang Media Center KTT ASEAN di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, dikutip dari Antara, Selasa, 5 September 2023.



Moeldoko mengatakan epicentrum of growth memiliki makna luas dalam upaya menumbuhkan perekonomian kawasan yang akan berdampak positif menggerakkan ekonomi masyarakat hingga tingkatan terbawah. Jakarta: Kepala Staf Kepresidenan RI Moeldoko mengatakan forum diplomasi KTT Ke-43 ASEAN untuk menjadikan Asia Tenggara sebagai pusat pertumbuhan (epicentrum of growth) ekonomi dapat berdampak positif hingga menyentuh masyarakat di lapisan bawah."Ya kalau kesepakatan (KTT ASEAN) menuju kepada pusat pertumbuhan, itu pasti berkaitan masyarakat bawah," kata Moeldoko, saat meninjau ruang Media Center KTT ASEAN di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, dikutip dari Antara, Selasa, 5 September 2023.Moeldoko mengatakan epicentrum of growth memiliki makna luas dalam upaya menumbuhkan perekonomian kawasan yang akan berdampak positif menggerakkan ekonomi masyarakat hingga tingkatan terbawah.





Click to Expose Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Moeldoko mengatakan pertumbuhan ekonomi juga memberi dampak positif dalam membawa perkembangan di berbagai sektor lain. Contohnya, kata Moeldoko, pengaruh pertumbuhan ekonomi ASEAN di sektor pertahanan dalam memperkuat persenjataan setiap negara anggota.

ASEAN turut berperan aktif dalam kerja sama internasional

Moeldoko menambahkan ASEAN juga turut berperan aktif dalam kerja sama internasional untuk menumbuhkan ekonomi kawasan. Dalam Visi ASEAN 2020 ditegaskan ASEAN akan memainkan peran penting dalam masyarakat internasional dan memajukan kepentingan bersama ASEAN.



Itu sebabnya, ASEAN bekerja sama dengan Jepang, Tiongkok, dan Korea Selatan melalui ASEAN+3. ASEAN juga mengembangkan hubungan kerja sama lewat Mitra Wicara ASEAN dengan Australia, Kanada, Tiongkok, Uni Eropa, India, Inggris, Jepang, Korsel, Selandia Baru, Federasi Rusia, Amerika Serikat, dan United Nations Development Programme (UNDP).



ASEAN juga mempertahankan kontak dengan organisasi-organisasi antarpemerintah, yakni the Gulf Cooperation Council, the Rio Group, the South Asian Association for Regional Cooperation, the South Pacific Forum, dan Asian-African Sub-Regional Organization Conference.



Mayoritas negara anggota ASEAN juga berpartisipasi aktif dalam kegiatan Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC), Asia-Europe Meeting (ASEM), dan Forum for East Asia-Latin America Cooperation (FEALAC).

(ABD)

"Kalau punya kesepakatan untuk menjadikan ASEAN pusat pertumbuhan, maka itu maknanya langsung berkaitan dengan masyarakat bawah. Karena begitu semua negara ASEAN bertumbuh, maka pasti itu berkaitan dengan masyarakat bawah karena ekonomi akan bergerak," kata dia."Begitu kita punya pertumbuhan bagus, pasti belanja untuk kekuatan bersenjatanya semakin baik. Jadi pasti arahnya ke sana," ujar dia.