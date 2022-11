Airlangga Tekankan Kolaborasi Para Pemangku Kepentingan Capai Target Sektor Migas

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Pertumbuhan ekonomi global diproyeksikan masih mengalami perlambatan pada 2022 dan 2023. Hal itu sebagai akibat dari tantangan The Perfect Storm dalam perekonomian dunia yang diperkirakan masih berlanjut hingga setahun mendatang.Sedangkan pertumbuhan ekonomi Indonesia di triwulan III-2022 mampu mencatatkan kinerja impresif sebesar 5,72 persen (yoy), seiring tingkat inflasi yang memerlihatkan penurunan menjadi ke 5,71 persen (yoy) di Oktober 2022. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara the bright spot in the dark dalam perekonomian global."Secara spasial, pertumbuhan Indonesia membaik yang tertinggi yakni Sulawesi (8,24 persen), Maluku dan Papua (7,51 persen), diikuti Bali-Nusa Tenggara, Jawa, Kalimantan dan Sumatra. Di Sulawesi, Maluku, dan Papua, didorong oleh harga mineral yang tinggi," kata Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, dilansir dari keterangan tertulisnya, Jumat, 25 November 2022.Lebih lanjut, Airlangga, di acara 3rd International Convention on Indonesian Upstream Oil & Gas 2022 yang diselenggarakan oleh SKK Migas, mengapresiasi para pelaku usaha serta Kementerian/Lembaga terkait yang berpartisipasi secara aktif dalam industri hulu minyak dan gas.Adapun Pertemuan 3rd International Convention on Indonesian Upstream Oil & Gas 2022 diharapkan dapat meningkatkan awareness dan sinergi antar para pemangku kepentingan dalam rangka meningkatkan investasi dan dukungan untuk pencapaian target produksi minyak 1 juta BOPD (Barrel Oil Per Day) dan gas bumi 12 BSCFD (Billion Standard Cubic Feet Per Day).Terkait target tersebut, Airlangga mengatakan, peningkatan produksi migas di dalam negeri merupakan cita-cita bersama sehingga SKK Migas perlu melakukan langkah-langkah tertentu. Kebutuhan terhadap insentif dan fasilitas, baik fiskal maupun nonfiskal juga perlu dibahas bersama antar para pemangku kepentingan.Hal itu melihat beberapa proyek, termasuk Proyek Kilang Gas Alam Cair (LNG) Masela di Maluku, yang juga mengalami keterlambatan. "Target tersebut sangat berpengaruh terhadap penerimaan negara dan juga terhadap ekspor Indonesia. Sekarang ini ekspor Indonesia neracanya positif, namun neraca perdagangan migas secara bulanan negatif," pungkasnya.