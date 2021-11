Sri Mulyani Beberkan Enam langkah untuk Mencapai Target Emisi Nol Karbon

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(SAW)

Jakarta: Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membeberkan enam langkah yang diusulkan dalam pertemuan para menteri keuangan dengan para CEO Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ) di sela pertemuan UN Climate Change Conference of the Parties (COP26) di Glasgow, Skotlandia."Pertama, menetapkan target untuk mencapai target net zero pada 2050 dan capaian interim pada 2030. Kedua, melakukan komunikasi ke publik dan privat," tulis Sri Mulyani dalam akun Instagram miliknya dilansir di Jakarta, Kamis, 4 November 2021.Ketiga, mendorong G20 untuk menyusun rencana transisi yang kredibel. Keempat, implementasi pengurangan subsidi untuk bahan bakar fosil. Kelima, mendorong aksi dan pelaporan dari Task Force for Climate action Disclosure pda tahun 2024. Keenam, menyelaraskan isu transisi dengan Sustainable Development Goals (SDGs) termasuk perlindungan bio diversity."Beberapa inisiatif dari sektor privat, seperti Climate Action Leadership Initiative (CFLI) didukung oleh Bloomberg dan direncanakan proyeknya berada di India dan Indonesia," ungkapnya.Pertemuan tersebut juga mendorong penyelesaian dan penerapan roadmap dari Sustainable Finance Working Group dalam Forum G20 dan mengundang dukungan MDBs untuk meningkatkan dana sektor swasta. Selain itu, ada potensi dana finansial global sebesar USD130 triliun yang dapat digunakan untuk membantu negara miskin dan berkembang untuk menuju transisi ke net zero."Inilah kolaborasi dalam aksi perubahan iklim menuju net zero, dengan fokus memobilisasi modal privat untuk program transisi, khususnya di negara miskin dan berkembang," pungkas dia.