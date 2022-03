Indonesia Dorong Pemulihan dan Persiapan ASEAN Usai 2025

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Pertemuan tersebut dimulai dengan pembahasan terkait Priority Economic Deliverables (PED) keketuaan Kamboja tahun 2022 yang mendapat dukungan penuh dari negara-negara ASEAN untuk memajukan upaya transformasi digital, inovasi ekonomi, dan pemulihan ekonomi kawasan.



Selanjutnya, seluruh AMS juga mendukung akselerasi implementasi ASEAN Comprehensive Recovery Framework (ACRF) terutama mendorong operasionalisasi ASEAN Travel Corridor Arrangement Framework (ATCAF), implementasi Consolidated Strategy on the Fourth Industrial Revolution for ASEAN yang praktis dan berdampak signifikan serta integrasi ekonomi digital Kawasan ASEAN melalui ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA).



Pada isu pembangunan berkelanjutan, negara-negara ASEAN menyambut baik penyusunan rencana implementasi framework ekonomi sirkular pada Pilar Ekonomi serta penyusunan Concept Note on Carbon Neutrality.



"Inisiatif-inisiatif ini adalah tonggak penting menuju penciptaan ekosistem yang kondusif untuk transisi sirkular dan berkontribusi pada transisi menuju ekonomi rendah karbon," ungkapnya.

Agenda prioritas Indonesia yang diusung selama Presidensi G20 melalui tema Recover Stronger, Recover Together sangat sejalan dengan isu-isu di ASEAN. Demikian juga kolaborasi ASEAN dan World Economic Forum juga didorong ditingkatkan di masa mendatang. Sementara terkait dengan ketertarikan dan potensi kerja sama ekonomi ASEAN dengan Bangladesh akan dilakukan kajian internal terlebih dahulu.

Jakarta: Integrasi negara di kawasan ASEAN menjadi penting dalam membangun kembali Visi ASEAN usai 2025. Apalagi berbagai tantangan yang hadir akibat pandemi mengharuskan negara-negara di dunia saling bersinergi.Untuk itu, ASEAN mengadakan pertemuan The Forty First Meeting of The High-Level Task Force on ASEAN Economic Integration (the 41th HLFT-EI). Sebagai advisory body untuk ASEAN Economic Minister (AEM) dan ASEAN Economic Community (AEC) Council, HLTF-EI diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang strategis seputar pemulihan ekonomi, pembangunan berkelanjutan, Visi ASEAN usai 2025, dan beberapa isu strategis lainnya."Diperlukan komitmen kuat negara Anggota ASEAN membahas isu-isu strategis ASEAN ke depan," ujar Staf Khusus Menteri Koordinator Perekonomian Bidang Penguatan Kerja Sama Ekonomi Internasional Rizal Affandi Lukman dalam keterangan resminya, Sabtu, 12 Maret 2022.Terkait Cetak Biru Masyarakat ASEAN 2025, telah dibentuk High Level Task Force on ASEAN Community Post 2025 untuk melukis wajah ASEAN setelah tahun 2025. Hal tersebut dilakukan karena sebuah gambaran mengenai masa depan ASEAN usai 2025 diperlukan untuk mempertahankan keberlanjutan integrasi ekonomi dan relevansi kawasan. Sementara itu, HLTF-EI sebagai badan ASEAN Economic Community (AEC) siap berkontribusi pada penyusunan Vision di Pilar Ekonomi ASEAN.Dalam pertemuan tersebut juga disampaikan dukungan terhadap Presidensi G20 Indonesia 2022 dalam meningkatkan keterlibatan dan sinergi inisiatif ASEAN dan G20 dalam pemulihan ekonomi, transformasi digital, dan pembangunan ekonomi berkelanjutan.