Ekonom BSI Proyeksikan Inflasi Capai 5,78%

Jakarta: Chief Economist PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) Banjaran Surya Indrastomo memproyeksikan inflasi akan berada di angka 5,78 persen secara year on year (yoy) pada September tahun 2022.Dia mengatakan adanya penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) yang berdampak terhadap biaya transportasi dan logistik, sehingga menaikkan harga barang dan jasa akan memengaruhi inflasi bulan ini.“Inflasi diproyeksi tumbuh 5,78 persen yoy pada September 2022 sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk menyesuaikan harga BBM bersubsidi,” kata Banjaran saat dihubungi oleh Antara, Senin, 26 September 2022.Namun, dia menyebutkan dampak penyesuaian harga BBM terhadap inflasi akan mulai melandai setelah tiga bulan. Dia optimistis inflasi akan terkendali, terutama dengan mulai pulihnya supply komoditas bahan pangan.“Dengan bauran kebijakan moneter dan fiskal yang koordinatif, kami optimistis inflasi dapat terkendali, terutama dengan mulai pulihnya supply bahan pangan,” kata Banjaran.Dia mengatakan diperlukan adanya koordinasi dari para pemangku kebijakan, baik pemerintah maupun otoritas moneter untuk mengendalikan inflasi dan menjaga daya beli masyarakat khususnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).Selain itu, pemerintah juga perlu memastikan sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mendapatkan insentif untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi covid-19.Seperti diketahui, pada 3 September lalu, pemerintah mengumumkan penyesuaian harga BBM subsidi dan non-subsidi. Harga Pertalite menjadi Rp 10 ribu per liter dari sebelumnya Rp7.650 per liter, harga solar menjadi Rp6.800 per liter, dari sebelumnya Rp5.000 per liter, dan harga Pertamax menjadi Rp14.500 per liter, dari sebelumnya Rp12.500 per liter.