Jaga Daya Beli, Pemerintah Anggarkan Rp329,9 Triliun untuk Subsidi Energi Tahun Depan

Subsidi tak jauh berbeda

(ANN)

Jakarta: Pemerintah dalam RAPBN 2024 telah menganggarkan Rp329,9 triliun untuk menjaga daya beli masyarakat melalui pemberian subsidi energi."Untuk subsidi energi tahun depan kita akan menganggarkan Rp329,9 triliun terutama untuk solar, LPG dan subsidi listrik," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam Konferensi Pers RAPBN dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2024 di Jakarta, dikutip Kamis, 17 Agustus 2023.Berdasarkan data pemaparan bendahara itu dirinci, subsidi tersebut terdiri dari subsidi untuk solar sebesar Rp1.000 per liter.Lalu subsidi LPG berupa subsidi selisih harga. Subsidi LPG per kg sebesar Rp8.943 per kg. Adapun harga jual LPG sebesar Rp4.250 per kg.Selanjutnya subsidi listrik bagi rumah tangga 450 VA dan 900 VA.Sri Mulyani juga menjelaskan, jika dibandingkan anggaran subsidi energi yang ditetapkan dalam RAPBN 2024 dan oulook 2023 tidak jauh berbeda.Outlook subsidi energi 2023 sebesar Rp352,2 triliun. Sementara dalam RAPBN 2023 subsidi energi dipatok Rp329,9 triliun."Kami menggunakan hampir sama angkanya dengan kemungkinan outlook 2023. Ini karena harga minyak diasumsikan di USD80 per barel yang mirip dengan angka yang terealisasi tahun ini," jelas dia.Sementara itu, realisasi pembayaran subsidi energi per Juli 2023 adalah Rp145,9 triliun.