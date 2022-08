Kepala BPS: Upaya Pemerintah Jaga Harga Minyak Goreng Berhasil

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(ABD)

Jakarta: Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Margo Yuwono menyatakan upaya pemerintah dalam menjaga harga minyak goreng di tingkat masyarakat telah membuahkan hasil. Pasalnya komoditas ini mengalami deflasi selama tiga bulan berturut-turut."Upaya pemerintah menjaga harga (minyak goreng) di masyarakat membuahkan hasil karena minyak goreng mengalami deflasi tiga bulan berturut-turut secara month-to-month (mtm)," katanya, dilansir dari Antara, Senin, 1 Agustus 2022.Margo menjelaskan komoditas minyak goreng telah memberikan andil terhadap deflasi selama tiga bulan berturut-turut yaitu 0,01 persen (mtm) pada Mei, 0,02 persen pada Juni, dan 0,07 persen pada Juli 2022.Berdasarkan perkembangan harga minyak goreng menunjukkan penurunan harga minyak curah tercatat lebih dalam dibandingkan dengan penurunan harga minyak kemasan. Secara rinci, harga minyak goreng kemasan pada Mei Rp22.500 per liter yang kemudian turun menjadi Rp22.300 per liter pada Juni, dan kembali turun menjadi Rp21.600 per liter pada Juli 2022.Sementara harga minyak goreng curah pada Mei sebesar Rp18.200 per liter yang kemudian turun menjadi Rp16.900 per liter pada Juni, dan menyentuh titik terendahnya sebesar Rp15.000 per liter pada Juli 2022."Secara bulan ke bulan minyak goreng memberi andil deflasi 0,07 persen pada Juli 2022, namun secara tahun ke tahun (yoy) masih memberi andil inflasi 0,29 persen,” kata Margo.Menurut Margo meski minyak goreng masih memberikan andil terhadap inflasi sebesar 0,29 persen (yoy) jika dilihat secara tahunan, namun trennya menurun sehingga mengindikasikan upaya pemerintah menjaga harga minyak goreng sudah berhasil.Andil minyak goreng terhadap inflasi secara tahunan terus mengalami penurunan sejak April yaitu sebesar 0,42 persen (yoy), 0,38 persen (yoy) pada Mei, 0,36 persen (yoy) pada Juni. dan 0,29 persen (yoy) pada Juli 2022.“Meski memberi andil inflasi tapi trennya menurun sehingga mengindikasikan upaya pemerintah menjaga harga minyak goreng sudah berhasil karena memberi dampak deflasi di tiga bulan secara berturut-turut,” pungkasnya.