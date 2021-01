Analisis: Omnibus Law Beri Kepercayaan Berinvestasi

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Pemerintah sangat menyadari perlunya meningkatkan investasi di Indonesia. Oleh karena itu dengan adanya omnibus law dapat memberikan kepercayaan investor untuk berinvestasi di Tanah Air.Demikian tertuang dalam laporan lembaga penelitian dan analisis The Economist Intelligence Unit (The EIU) bertajuk Asia in 2021: Trends to Watch in Three Key Economies, dikutip Medcom.id, Rabu, 6 Januari 2021."Omnibus law Cipta Kerja , program ekonomi andalan Presiden Joko Widodo (Jokowi), adalah serangkaian program ekonomi yang ambisius," ulas laporan tersebut.Dalam laporan itu juga disebutkan Omnibus law Cipta Kerja bertujuan untuk merampingkan proses mendirikan bisnis baru dan mengurangi beban biaya bagi perusahaan.Selain itu, UU Cipta Kerja juga mengurangi substansial dalam pajak perusahaan, serta lebih mudah mensubkontrakkan pengusaha, sehingga, akan mengurangi biaya operasi di Indonesia."Detail implementasi ditetapkan menjelang akhir 2020 akan berlanjut hingga awal 2021," lapor analisis tersebut.Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati sebelumnya mengajak investor untuk datang menanamkan modalnya ke Indonesia. Itu karena Undang Undang 11/2020 tentang Cipta Kerja menjanjikan adanya kemudahan berusaha di Tanah Air telah disahkan."Saya mengundang Anda untuk datang dan berinvestasi ke Indonesia. Saya sampaikan, Indonesia merupakan tempat yang tepat untuk berinvestasi," ujarnya dalam acara US-Indonesia Investment Summit ke-8 secara virtual, Selasa, 8 Desember 2020 lalu.Dalam UU Cipta Kerja itu pula pemerintah mengubah ihwal pajak pada dunia usaha. Dalam klaster pajak, pemerintah menyederhanakan peraturan dan meringankan pajak dalam konteks investasi.Sri Mulyani bilang, itu tidak saja berlaku bagi investor asing, tapi juga kepada investor dalam negeri. Dia juga menyampaikan, Indonesia tepat dijadikan tempat untuk berinvestasi lantaran memiliki modal yang besar di sisi sumber daya manusia.(AHL)